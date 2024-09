Saiba quais são os efeitos da poluição do ar na saúde e como se proteger

São Paulo

São Paulo foi classificada como a metrópole com a pior qualidade do ar no mundo nesta segunda (9) e terça (10). A baixa umidade relativa do ar e o calor, junto a incêndios que continuam a se alastrar pelo país, geram preocupações em relação aos riscos à saúde.

Nesta edição, volto a falar sobre a poluição do ar e como você pode se proteger.

A poluição do ar pode trazer riscos à saúde física e mental. Na foto, a cidade de São Paulo na última segunda-feira (9), quando teve a qualidade do ar classificada como a pior do mundo entre as metrópoles no mundo - Danilo Verpa/Folhapress

Ar poluído

O assunto de hoje pode não parecer novidade, e não é mesmo. No final de agosto, escrevi sobre os danos dos incêndios florestais ao meio ambiente e à saúde.

A situação não melhorou nas últimas semanas. O excesso de fuligem e gases tóxicos gerados pelas queimadas se somaram à já conhecida poluição atmosférica e trouxeram indicadores ainda piores de saúde para todos.

Nesta terça-feira (10), a cidade de São Paulo foi classificada, pelo segundo dia consecutivo, como a metrópole com o pior ar do mundo, segundo um ranking suíço que classifica 120 grandes cidades. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

Na região metropolitana de São Paulo, a qualidade do ar nesta terça está entre ruim e muito ruim, segundo a Cetesb, órgão estadual responsável pelo monitoramento dos poluentes atmosféricos.

Quando a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, o acúmulo de poluentes é maior e se concentra em grandes centros urbanos.

Em outros pontos do país, o cenário de fumaça, tempo seco e poluição intensa, vivenciado desde meados de agosto, continua.

Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) foram cidades na região amazônica que também registraram índices de qualidade do ar ruins nos últimos dias.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 12 estados estão em alerta laranja devido à baixa umidade relativa do ar, calor e fumaça.

Qualidade do ar e saúde

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a poluição do ar é classificada como a presença de substâncias tóxicas como gases, fumaça, poeira ou material particulado que podem ser prejudiciais à saúde humana e animal. A principal forma de exposição é pela via respiratória.

Além de provocar danos diretos, como inflamação e ressecamento de olhos e bocas, dificuldade para respirar e dor de cabeça, a poluição do ar também é uma causa geral de mortalidade, e pode agravar condições preexistentes.

Algumas das doenças principais que estão associadas à poluição do ar são AVC (acidente vascular cerebral), doenças cardíacas, como isquemia e arritmias, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e até mesmo câncer de pulmão.

Há também evidências que ligam a poluição do ar ao maior risco de abortamento espontâneo, problemas gestacionais e até mesmo prematuridade.

A saúde mental também pode ser prejudicada. De acordo com um estudo de pesquisadores de Harvard, a poluição do ar aumenta o risco de desenvolver demência.

Como se proteger

No caso da cidade de São Paulo, o Vigiar (Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionado a Populações Expostas à Poluição do Ar de São Paulo) lista algumas orientações para a população. Veja:

Evitar exercícios físicos ao ar livre;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e/ou recipientes com água;

Permanecer em locais arejados e protegidos do sol;

Hidratar-se com maior frequência;

Usar soro fisiológico nas narinas;

Usar solução lubrificante ocular;

Evitar aglomerações.

