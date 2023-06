CPI das apostas convoca jogadores, líderes da máfia e representantes de sites

Brasília

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das apostas esportivas aprovou, nesta terça-feira (6), a convocação de líderes do grupo suspeito de manipular resultados no futebol brasileiro, de jogadores supostamente envolvidos no esquema e de representantes das casas de aposta esportiva.

No total, os deputados decidiram chamar quase 20 atletas. Estão na lista Bauermann (Santos), Lomónaco (Bragantino), Romário (ex-Vila Nova, banido do futebol), Alef Manga (Coritiba), Nino Paraíba (ex-Bahia) e Paulo Miranda (ex-Grêmio).

Dentre os jogadores convocados pela CPI estão aqueles já punidos pelo STJD (Supremo Tribunal de Jutiça Desportiva), os réus nas investigações do MP-GO (Ministério Público de Goiás) e também nomes apenas citados nas conversas do grupo.

Bauermann (à esq.), em ação pelo Santos - Paulo Pinto - 13.abr.2022/AFP

Os deputados também ouvirão Bruno Lopes de Moura e Thiago Chambó, apontados como líderes do esquema de manipulação de resultados, e Camila Silva da Motta, que é companheira do primeiro e, segundo a investigação do MP-GO, também integra a organização.

Foram convocados ainda representantes de árbitros, da FGF (Federação Goiana de Futebol), de três casas de aposta em atividade no Brasil (Betano, Esportes da Sorte e Vai de Bet), além de associações do setor.

Também foi aprovada a convocação do jornalista André Rizek, atualmente no Grupo Globo, para falar sobre a Máfia do Apito —organização denunciada por ele que manipulava jogos de futebol em 2005.

Em forma de convidados, também foram chamados para falar na comissão o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário da Fazenda, José Francisco Mansur, que cuida da regulamentação das apostas no ministério.

As sessões para ouvir os nomes aprovados nesta terça ainda serão marcadas.