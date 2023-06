Felipão é o novo técnico do Atlético Mineiro

São Paulo

Apesar da promessa de não ser mais treinador de nenhuma equipe no Brasil, Luiz Felipe Scolari, 74, é o novo técnico do Atlético Mineiro.

O acerto ocorreu na manhã desta sexta-feira (16). O clube postou em sua conta no Twitter uma foto da taça de campeão do mundo sobre a camisa da equipe, em referência à Copa de 2002, que ele venceu com a seleção brasileira.

Luiz Felipe Scolari (à esq.) cumprimenta Eduardo Coudet, o técnico que vai substituir no Atlérico Mineiro - Washington Alves-23.mai.23/Reuters

Felipão vai ocupar a vaga que era do argentino Eduardo Coudet. Ele deixou o Atlético insatisfeito com a reação da torcida ao seu trabalho.

O contrato do gaúcho será até o final de 2024 e foi a alternativa encontrada pela diretoria depois de não ter conseguido fechar com sua principal opção. O português Bruno Lage, o preferido, decidir ficar no futebol europeu.

O "sim" de Scolari ao Atlético se dá semanas depois de ele dizer que não tinha mais nenhuma intenção de comandar qualquer equipe no futebol brasileiro. Ele ocupava cargo de diretor técnico no Athletico, onde, como treinador, levou o time à final da Copa Libertadores de 2022, na qual foi derrotado pelo Flamengo.

Em Curitiba, ele era o principal fiador do trabalho de Paulo Turra. No mesmo dia em que Felipão aceitou o emprego em Belo Horizonte, seu pupilo foi demitido no Athletico.

Além do título mundial de 2002, Felipão conquistou a Copa das Confederações de 2013 com a seleção brasileira. Em clubes, ganhou duas Libertadores (Grêmio-1995 e Palmeiras-1999), dois Brasileiros (Grêmio-1996 e Palmeiras-2018) e quatro Copas do Brasil (Criciúma-1991, Grêmio-1994 e Palmeiras-1998 e 2012), entre outros títulos.

Ele era o treinador brasileiro no Mundial de 2014, quando a seleção caiu por 7 a 1 diante da Alemanha no Mineirão, estádio que era usado pelo Atlético.

No comando de Portugal, foi finalista da Eurocopa de 2004 e semifinalista na Copa de 2006.