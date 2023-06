Milan, Monza e futebol italiano lamentam a morte do 'inesquecível' Berlusconi

Roma | AFP

O Milan, comandado por mais de 30 anos por Silvio Berlusconi, declarou em nota estar "profundamente triste" com a morte de seu "inesquecível" ex-presidente. O cartola e político italiano morreu nesta segunda-feira (12), aos 86 anos.

O Monza, clube que Berlusconi possuía desde 2018, e o futebol italiano como um todo também expressaram seu pesar.

O clube rossoneri viveu um de seus momentos mais gloriosos quando o ex-primeiro-ministro italiano era seu presidente.

Silvio Berlusconi levanta a taça de campeão da Liga dos Campeões em 2007, na Grécia; italianos bateram o Liverpool por 2 a 1, com gols de Inzaghi - John Sibley/Action Images via Reuters

"Obrigado presidente, sempre conosco", acrescentou o clube que, sob o comando do 'Cavaliere', conquistou 29 títulos, incluindo cinco Ligas dos Campeões e oito títulos do Campeonato Italiano. Durante o período do cartola, o Milan atraiu algumas das maiores estrelas do futebol mundial, como Maldini, Van Basten, Gullit, Papin, Weah, Shevchenko, Ronaldinho e Ibrahimovic.

O AC Monza, clube de futebol que Berlusconi assumiu em parceria com Adriano Galliani, seu braço direito, também prestou homenagem.

"Este é um vazio que nunca poderá ser preenchido, para sempre conosco. Obrigado por tudo, presidente", disse o clube lombardo.

O time, cujo estádio fica a dez minutos da cidade de Berlusconi, em Arcore, subia os degraus para passar da terceira divisão para a Série A no último verão europeu.

"Gratidão infinita"

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, manifestou esta segunda a sua "gratidão infinita" a Silvio Berlusconi, que foi "fundamental" na sua carreira como jogador e como treinador.

"A tristeza de hoje não apaga os momentos felizes que passamos juntos", escreveu o ex-jogador (1987-1992) e treinador (2001-2009) do clube rossonero em sua conta no Twitter.

"Fico infinitamente grato ao presidente, mas acima de tudo a um homem irônico, leal, inteligente, sincero, fundamental na minha aventura primeiro como jogador de futebol e depois como treinador", acrescentou, concluindo com um "obrigado, presidente".

Outro antigo treinador emblemático do Milan, Arrigo Sacchi, homenageou a memória de um "amigo fabuloso, a quem tudo devo", segundo a agência italiana Ansa.

Outros clubes e personalidades do futebol italiano prestaram homenagens a Berlusconi, como o novo campeão italiano, Napoli, que expressou as "condolências" de seu presidente Aurelio de Laurentiis.

"Silvio Berlusconi mudou a história do futebol italiano", disse o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, em um comunicado.

"Ele fez história neste esporte (...) levando o futebol italiano ao topo da Europa e do mundo", disse Lorenzo Casini, presidente da Serie A.