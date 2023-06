Uruguai é campeão mundial sub-20 pela primeira vez

São Paulo

Com um gol de Luciano Rodríguez aos 39 minutos do segundo tempo, a seleção do Uruguai venceu a Itália por 1 a 0, neste domingo (11), no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, na Argentina, e conquistou pela primeira vez o título do Mundial sub-20 de futebol.

Esta foi a terceira vez que o Uruguai chega à final da competição. Em 1997, na Malásia, perdeu para a Argentina. Em 2013, na Turquia, foi derrotado nos pênaltis pela França. Desta vez, conseguiu o lugar mais alto do pódio em um jogo bastante amarrado contra os italianos, que também buscavam o inédito título.

O Uruguai mandou em boa parte do jogo, buscando o ataque a todo instante. A seleção italiana conseguia se fechar na defesa, mas não criava qualquer perigo para armar um contra-ataque. O goleiro Desplanches era quem mais trabalhava do lado da Itália.

Jogadores do Uruguai comemoram o título do Mundial sub-20 após vitória sobre a Itália, no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG) - Alejandro Pagni/AFP

No segundo tempo o jogo caiu tecnicamente. Com o péssimo estado do gramado, as duas equipes erravam passes em demasia e pouco criavam. Mas, quando o jogo caminhava para a prorrogação, Rodríguez achou o gol após um bate e rebate na área, garantindo a taça para os uruguaios.

A caminhada do Uruguai até a final foi de altos e baixos. Na fase de grupos, a equipe se classificou em segundo lugar, com duas vitórias e uma derrota, ficando atrás da Inglaterra.

Depois passou por Gâmbia, nas oitavas, e Estados Unidos, nas quartas. Na semifinal, suou para vencer Israel por 1 a 0.

Já a Itália teve campanha parecida. Também se classificou em segundo no seu grupo, ficando atrás do Brasil. Mas depois passou por Inglaterra, Colômbia e Coreia do Sul.

A maior campeã do torneio é a Argentina, com seis títulos. O Brasil, que foi eliminado nas quartas de final pela seleção de Israel, vem em segundo, com cinco.

O Mundial deste ano seria disputado na Indonésia, mas, em março, a Fifa anunciou a retirada do país, alegando que ele não estava pronto para sediar a competição. Em abril, a entidade confirmou a Argentina como sede. O país não havia conseguido a vaga por meio do Campeonato Sul-Americano e acabou ficando com o posto da Indonésia, mas foi eliminado nas oitavas pela Nigéria.