Por segurança, Istambul restringe metrô e proíbe moedas no estádio da final

Istambul

O governo de Istambul e a Uefa (União das Federações Europeias de Futebol) tomaram medidas firmes para evitar problemas na final da Champions League, entre Manchester City e Inter de Milão, marcada para as 22h (16h de Brasília) deste sábado (10).

A principal ação é impedir que pessoas sem ingresso se aproximem do palco do jogo, o estádio Atatürk, que fica na periferia do lado europeu da cidade.

As barreiras foram colocadas bem antes do estádio. A linha de metrô M9, que leva ao local, está aberta apenas a torcedores que têm ingresso para o jogo.

Bloqueios policiais foram montados nas estações de conexão da M9 com as outras linhas, com muitos agentes no controle dos acessos.

Torcedores do Manchester City fazem o aquecimento para a final da Champions League ao redor do estádio, em Istambul, na Turquia - Umit Turhan Coskun/AFP

No entanto, os agentes não tinham leitores para verificar a autenticidade das entradas, que precisavam ser mostradas no celular. A checagem era apenas visual.

A Uefa também colocou linhas de ônibus especiais para levar os torcedores ao estádio. Só pode embarcar quem tiver um ingresso. O serviço usa os mesmos ônibus regulares da cidade, com divisão de torcidas: há linhas diferentes para fãs do Manchester City e da Inter de Milão.

Os organizadores tentam impedir que se repitam cenas de caos como na final de 2022, em Paris. Na ocasião, houve enorme confusão nos arredores do Stade de France, com bombas de gás usadas contra torcedores. Por causa disso, o início da partida foi atrasado em 40 minutos.

Desta vez, a venda de bebidas alcoólicas será proibida dentro do estádio. Os visitantes poderão consumi-las apenas em áreas do lado de fora, antes de entrar. Esses espaços nos arredores da arena também só serão acessados por pessoas com ingressos para a partida.

A lista de restrições inclui o veto a moedas no estádio. Quem as tiver terá de deixá-las na entrada. Segundo a Uefa, a quantia arrecadada será doada para as vítimas do terremoto ocorrido em fevereiro na Turquia.

Istambul teve um sábado de sol e calor, quase sem nuvens. Durante o dia, houve trânsito intenso nas vias que levam ao estádio e nos arredores de pontos turísticos.

No trajeto de metrô até o estádio, grupos de ingleses e italianos cantavam músicas como "olê, Inter" e "City, Manchester City", sem confusões. Vários torcedores bebiam no metrô, com garrafas grandes na mão, sem ser incomodados.

Pela cidade, muitos torcedores foram aos bares da região da praça Taksim para beber durante o sábado, enquanto esperavam o jogo. Na noite de sexta, vários grupos já haviam passado por ali.

Beber na cidade é relativamente barato para quem anda com libras ou euros, pois a lira turca tem perdido valor neste ano. Em janeiro, 1 euro valia 20 liras. Hoje, vale em torno de 25. Um chope nos bares custa cerca de 130 liras, algo em torno de 5 euros, ou 30 reais.

Pessoas sem ingresso têm como opção ver a partida em uma "fan fest", montada perto da área central de Istambul. O local tem entrada grátis e clima de festival. Há shows antes do jogo, estandes com brincadeiras e venda de bebidas e comida. Ali, uma cerveja custa 160 liras (33 reais).

Na "fan fest", foram indicadas áreas para as torcidas dos dois times, mas sem barreiras. Alguns dos presentes levavam cachecóis dos dois times.

Além dos dois cachecóis, o argelino Khaled Khellaf, 38, vestia também a camisa da seleção brasileira. "Tive uma namorada do Brasil", explicou. "Na verdade, torço para o Real Madrid. E adoro o Flamengo."

No fim da tarde, horas antes do jogo, ocorreu um incêndio em uma fábrica nos arredores do estádio da final. A fumaça chegou a ser vista do campo, mas não deve atrapalhar o começo da partida.