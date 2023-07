Austrália leva virada da Nigéria e acirra briga por vaga nas oitavas

São Paulo

A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo feminina promete uma briga acirrada pelas duas vagas nas oitavas de final. Nesta quinta-feira (27), a Austrália teve em suas mãos a oportunidade de se classificar de forma antecipada, mas perdeu de virada para a Nigéria, por 3 a 2, e caiu para a terceira posição da chave.

Neste momento, Nigéria e Canadá lideram o grupo, empatadas com quatro pontos. A seleção africana, no entanto, está à frente pois tem um gol pró a mais do que as canadenses.

Os critérios de desempate da competição são, em ordem: saldo de gols; gols pró; confronto direto; cartões amarelos e vermelhos; em caso de persistência no empate, haverá um sorteio.

Nigerianas comemoram gol contra a Austrália - Dan Peled/Reuters

As australianas aparecem em terceiro, com três. Somente a Irlanda ainda não pontuou e já não tem mais chance de avançar ao mata-mata, o que deve facilitar a vida da Nigéria.

Na última rodada, enquanto as anfitriãs terão um jogo de vida ou morte com as canadenses, as nigerianas vão encarar uma equipe já sem aspirações no Mundial. Sem falar que as irlandesas nem sequer marcaram um gol na competição.

O cenário fez as mais de 50 mil pessoas que lotaram o Suncorp Stadium deixarem o estádio com o receio de dar um adeus precoce à Copa.

Antes de a bola rolar, a torcida já estava preocupada com a ausência da capitã Sam Kerr, que sofreu lesão na panturrilha e ficou fora da partida.

No primeiro tempo, as australianas pareciam que não estavam sentindo falta da líder. Embora não tenham finalizado muito ao gol, tiveram o controle da posse de bola, rondaram a grande área nigeriana e deixaram a impressão de que o gol era questão de tempo.

Demorou, mas o placar foi aberto aos 46 minutos, com Egmond. A festa da torcida da casa, no entanto, durou pouco. No último minuto de acréscimo da etapa inicial, aos 51, Kanu empatou.

O empate deixou as nigerianas confiantes para a segunda etapa, ao mesmo tempo que também abalou as donas da casa.

Num intervalo de sete minutos, a Nigéria aproveitou e virou o jogo. Primeiro, Ohale marcou aos 20. Depois, aos 27, Asisat Oshoala fez o terceiro.

Antes do fim, houve tempo, ainda, para Kennedy descontar após cobrança de escanteio no décimo minuto dos 11 de acréscimos.

Americanas tropeçam

Favorita ao título e atual bicampeã, a seleção dos Estados Unidos vai entrar em campo contra Portugal, na última rodada do Grupo E, precisando de um resultado para se classificar na Copa do Mundo feminina.

A equipe empatou em 1 a 1 com a Holanda na noite desta quarta-feira (26), no Wellington Regional Stadium, na Nova Zelândia. Os dois times estão agora com quatro pontos e dividem a primeira colocação.

Em terceiro, aparece Portugal. Estreantes na competição, as portuguesas conquistaram nesta quinta a primeira vitória no torneio, com 2 a 0 sobre o Vietnã, no Waikato Stadium, em Hamilton, Nova Zelândia.