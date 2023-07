EUA empatam com a Holanda e não se classificam por antecipação na Copa

São Paulo

Favorita ao título e atual bicampeã, a seleção dos Estados Unidos vai entrar em campo contra Portugal, na última rodada do Grupo E, precisando de um resultado para se classificar na Copa do Mundo feminina.

A equipe empatou em 1 a 1 com a Holanda na noite desta quarta-feira (26), no Wellington Regional Stadium, na Nova Zelândia. Os dois times estão agora com quatro pontos e dividem a primeira colocação.

A holandesa Danielle van de Donk disputa bola com a norte-americana Crystal Dunn durante empate entre as duas seleções - Marty Melville/AFP

Os Estados Unidos vão enfrentar Portugal na próxima terça-feira (1º). Os europeus jogam contra Vietnã nesta quinta-feira (27). Em qualquer situação, as norte-americanas vão precisar de pelo menos de um empate para avançarem às oitavas de final sem depender de qualquer outro placar.

O confronto contra as holandesas era o mais esperado da fase de grupos deste Mundial. Tratou-se de uma repetição da final do torneio de 2019, vencido pelos Estados Unidos por 2 a 0.

Em busca do terceiro título consecutivo, as atuais campeãs chegaram à Oceania como as principais candidatas a manterem o troféu que venceram em 1991, 1999, 2015 e 2019.

O retrospecto era amplamente desfavorável para a Holanda. Ela entrou em campo sem vitórias contra os Estados Unidos nas nove partidas anteriores, sofrendo oito derrotas. O empate aconteceu nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, em 2021. As norte-americanas ganharam nos pênaltis.

O último resultado positivo holandês havia sido em um amistoso em abril de 1996 (3 a 1).

Mas se não acabou com a freguesia, elas conseguiram quebrar a sequência de vitórias das rivais na Copa do Mundo. Os Estados Unidos vinham de dez vitórias consecutivas. Dos últimos 15 jogos do torneio desde a queda nos pênaltis para o Japão na final de 2011, venceram 14 e empataram uma vez.

As norte-americanas dominaram o início da partida e deram mostras de que conseguiriam ganhar sem grandes dificuldades. Mas sem aproveitar as chances, o time foi surpreendido por chute de Roord de dentro da área, o que colocou a Holanda em vantagem aos 15 minutos da etapa inicial.

As favoritas sentiram o gol e tiveram problemas em vários momentos da partida, mas chegaram ao empate aos 16 do segundo tempo com a capitã Horan. Ela subiu mais que a zaga na cobrança de um escanteio para igualar o placar.

A partir deste momento, as duas seleções tiveram chances para vencer, mas erraram nas finalizações. A holandesa Brugts recebeu passe dentro da área, mas teve o chute travado. Depois Martens tirou em cima da linha chute da norte-americana Lavelle.

A Holanda enfrenta o Vietnã também na próxima terça-feira e igualmente vai precisar apenas empatar para ir às oitavas de final.