Irlanda faz gol olímpico no Canadá; veja

São Paulo

A Irlanda surpreendeu o Canadá nesta quarta-feira (26) com aquele que, certamente, será lembrado como um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia.

Logo aos 3 minutos de jogo, as irlandesas abriram o placar com um gol olímpico, anotado por McCabe. A camisa 11 fez uma cobrança alta e fechada, que encobriu a goleira. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo da rede. O jogo ainda está em andamento (saiba onde assistir).

Em seu perfil oficial no Twitter, a Fifa brincou com o fato da Irlanda ter feito um gol olímpico nas atuais campeãs olímpicas —nos Jogos de Tóquio, o Canadá ficou com a medalha de ouro após derrotar a Suécia na decisão por pênaltis.

As canadenses empataram ainda antes do fim do primeiro tempo, com Megan Connolly. O jogo começou às 9h (de Brasília). Na estreia, elas empataram com a Nigéria, 0 a 0.

Já a Irlanda perdeu para a Austrália (1 a 0) na abertura.