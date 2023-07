Colômbia castiga Alemanha no fim e pode entrar no caminho do Brasil

São Paulo

Colômbia e Alemanha fizeram um ótimo jogo, na noite australiana de domingo (30), pela Copa do Mundo feminina. A equipe sul-americana levou a melhor, por 2 a 1, com um gol marcado aos 52 minutos do segundo tempo, e deixou muito bem encaminhada sua classificação às oitavas de final.

Com seis pontos, as colombianas estão perto de assegurar a primeira colocação do Grupo H. Isso significa encarar na próxima fase o time que ficar em segundo lugar no Grupo F, que poderá ser o Brasil em caso de vitória sobre a Jamaica na próxima quarta-feira (2).

A rodada final das duas chaves vai confirmar ou não o confronto. Mas, antes disso, as jogadoras da Colômbia viveram uma jornada memorável diante da Alemanha, que tem grande tradição no futebol feminino, é atual vice-campeã europeia e venceu o Mundial duas vezes, em 2003 e 2007.

Colombianas festejam gol da vitória sobre a Alemanha em Sydney - Franck Fife/AFP

Todos os gols da partida saíram no segundo tempo. Linda Caicedo abriu o placar para a formação sul-americana, aos sete minutos, e Alexandra Popp empatou, já aos 44, em lance que parecia ter definido o placar.

A surpreendente Colômbia buscou o ataque nos acréscimos, no entanto, e alcançou o gol da vitória em cobrança de escanteio. Após cruzamento de Leicy Santos, Manuela Vanegas subiu com liberdade e definiu o resultado.

"É para a Colômbia! Para toda a família, as pessoas que fizeram parte da minha formação. Acreditei muito que poderia fazer o gol", afirmou a autora do tento decisivo, que agradeceu ao público presente nas arquibancadas. "A torcida nos apoiou 90 minutos, é impressionante."