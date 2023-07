Espanha derrota Costa Rica por 3 a 0 na estreia na Copa do Mundo feminina

Wellington (Nova Zelândia) | AFP

A Espanha goleou com facilidade uma passiva Costa Rica por 3 a 0 e se projetou como candidata ao título, na estreia de ambas as seleções no Mundial Feminino, nesta sexta-feira (21), em Wellington, na Nova Zelândia.

Muito superior ao rival, a equipe espanhola fechou o jogo na primeira meia hora com gol contra de Valeria del Campo (21) e gols de Aitana Bonmatí (23) e Esther González (27), num jogo em que Alexia Putellas, escolhida como melhor jogadora do mundo nas duas últimas eleições da Fifa (Federação Internacional de Futebol), disputou os últimos 20 minutos.

Alexia se recupera de uma grave lesão no joelho sofrida há um ano.

As zagueiras Olga Carmona (à direita) e Ivana Andres, da Espanha, se abraçam após a vitória - Marty Melville/AFP

As duas equipes entraram em campo sem suas jogadoras de maior destaque, ambas no banco. Putellas se recupera da lesão no joelho no ano passado e entrou aos 77 minutos.

Pela Costa Rica, a comissão técnica decidiu não arriscar a jogadora Raquel Rodríguez devido a uma lesão recente, segundo os porta-vozes do time.

Com um estádio com dois terços cheio (cerca de 25 mil espectadores), os torcedores da Nova Zelândia pareciam se identificar principalmente com o fraco time da Costa Rica, cantando "Costa Rica" ao som de tambores.

O resultado deu à Espanha os três primeiros pontos do Grupo C, completados por Japão e Zâmbia, que se enfrentam no sábado (22).