Canadá perde pênalti e empata com a Nigéria em partida sem gols na Copa do Mundo feminina

Campeão olímpico, o Canadá empatou em 0 a 0 com a Nigéria na madrugada desta sexta-feira (21), em Melbourne, na Austrália, após perder um pênalti cobrado pela experiente Christine Sinclair, 40, no segundo dia da Copa do Mundo feminina.

Chiamaka Nnadozie defendeu, evitou a derrota nigeriana e foi o destaque da partida. Apontada como a melhor em campo, com muitas defesas pelo alto, a goleira foi festejada pelas jogadoras da Nigéria no final da partida.

A seleção do Canadá espera repetir na Oceania a campanha vitoriosa que alcançou nos Jogos de Tóquio. No entanto, não foi tranquila a caminhada desde a medalha de ouro, com brigas entre as atletas e a federação, apesar das jogadoras de qualidade da equipe.

A goleira Chiamaka Nnadozie defende pênalti da atacante Christine Sinclair durante a partida de futebol do Grupo B da Copa do Mundo feminina - Izhar Khan/AFP

A partida teve o primeiro cartão vermelho da Copa, após entrada de Abiodun, da Nigéria, na canadense Lawrence.

As seleções de Canadá e Nigéria estão empatadas com um ponto no Grupo B e enfrentam a Irlanda e a Austrália, respectivamente, na próxima rodada.