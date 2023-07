Filipe Toledo vence nova etapa do Mundial e assegura vaga nos Jogos Olímpicos

São Paulo

Filipe Toledo obteve mais um bom resultado no Mundial de surfe. O brasileiro de 28 anos se impôs sobre seus adversários no dia final de disputas da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, na quarta-feira (19), e se consolidou na liderança da temporada.

Classificado antecipadamente à etapa decisiva do campeonato, que ocorrerá em setembro, em San Clemente, nos Estados Unidos, o paulista de Ubatuba assegurou outra vaga importante. Estará nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.

"É uma sensação maravilhosa. Todo surfista busca ser campeão mundial, mas disputar uma Olimpíada é o ápice em qualquer esporte. Estou muito feliz e espero representar o Brasil da melhor forma no ano que vem", declarou o atual campeão mundial.

Filipe Toledo celebra sua terceira vitória na temporada - Beatriz Ryder/World Surf League

A vaga foi assegurada já nas semifinais de J-Bay, com vitória sobre o japonês Kanoa Igarashi. Mas Filipe não ficou satisfeito e atropelou na decisão o australiano Ethan Ewing, que jamais esteve perto de ameaçá-lo.

Toledo obteve uma nota 8,83 e uma 9,93, totalizando 18,76. Seu adversário somou 12,6 (5,67 + 6,93) e teve de se contentar com mais um segundo lugar –na etapa anterior, em Saquarema, no Brasil, perdeu a final para o brasileiro Yago Dora.

A temporada vai agora para a sua última etapa de classificação, no Taiti, com abertura da janela de competição em 11 de agosto. Além de Filipe, já têm vaga garantida na decisão o próprio Ethan Ewing e o norte-americano Griffin Colapinto.

Restam duas vagas, com três brasileiros entre os postulantes. João Chianca está em quarto no ranking, e Yago Dora, em quinto, completam a zona de classificação atual, com Gabriel Medina em sexto. Esses três disputam também a segunda vaga do Brasil nos Jogos Olímpicos via Mundial.

Já Italo Ferreira, que venceu a primeira disputa olímpica do surfe, em Tóquio, está fora da temporada. O potiguar está na 12ª colocação e sofreu uma lesão no joelho que o tirou do circuito. Ele terá nova chance no ano que vem, via Isa Games, de tentar ir a Paris-2024.

Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb está classificada para o torneio olímpico, mas em situação difícil no Mundial, com a oitava colocação. A gaúcha precisará ter resultado expressivo no Taiti para entrar no top 5 e avançar à decisão em San Clemente.