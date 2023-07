Filipinas surpreendem em estreia e vencem a Nova Zelândia

São Paulo

Em um resultado surpreendente, as Filipinas venceram a Nova Zelândia por 1 a 0 na madrugada desta terça-feira (25), no Sky Stadium, em Wellington, no país da seleção adversária, uma das sedes da Copa do Mundo feminina.

Foi a primeira vitória das Filipinas, que nunca disputaram qualquer torneio de seleções da Fifa.

Jogadoras das Filipinas comemoram com torcedores após a vitória contra a Nova Zelândia - Amanda Perobelli/Reuters

Sarina Bolden, de cabeça, marcou o gol considerado histórico para o país asiático.

Caso vencesse, a Nova Zelândia, que surpreendeu na estreia e fez 1 a 0 na Noruega, daria um grande passo na tentativa de avançar às oitavas de final da competição pela primeira vez.

Na última rodada do Grupo A, a seleção filipina vai enfrentar a Noruega.