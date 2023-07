Brasil teve preparação especial para lidar com diferença de fuso horário na Copa

São Paulo

Parte importante da preparação da seleção brasileira feminina antes da estreia na Copa do Mundo contra o Panamá, na segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália, foi a adaptação ao fuso horário.

A partida está marcada para as 21h (horário local), 13 horas à frente do horário oficial de Brasília. Por aqui, portanto, o confronto terá início às 8h.

Ao longo da primeira semana de treinos em Brisbane, as atletas brasileiras tiveram um acompanhamento especial, feito pelo departamento de saúde e performance da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a fim de minimizar os impactos do chamado "jet lag", aquele desconforto que pode aparecer quando alguém faz uma viagem mais longa, com grande mudança de fuso horário.

De acordo com Paula Benayon, médica da seleção, as atletas responderam um questionário sobre alguns aspectos fisiológicos para avaliar o impacto da viagem. "Essas avaliações são muito importantes porque podemos entender se há sintomas gastrointestinais, sensação de tontura e dor de cabeça", diz ela.

"Também temos uma nutricionista e uma ginecologista que estão nos ajudando muito. Estamos sempre acompanhando com questionários, bate papo e medicação para ajustar o sono", acrescentou Benayon.

Das 23 jogadoras que estarão disponíveis para a técnica Pia Sundhage ao longo do Mundial, sete delas atuam no futebol brasileiro: Letícia Izidoro, Tamires, Duda Sampaio e Luana, do Corinthians, Bárbara, do Flamengo, Camila, do Santos, e Bia Zaneratto, do Palmeiras.

Treino da seleção brasileira feminina em Gold Coast, na Austrália - Thais Magalhães/CBF

Em relação ao horário de Brasília, elas poderão experimentar horários com diferenças de 11h, 12h30 e 13h em partidas na Austrália e 15 horas à frente na Nova Zelândia.

Assim como o Brasil, com quatro horários diferentes (Fernando de Noronha, Brasília, Acre e Amazônia), na Austrália também há divisões. Por lá, são três fusos: Ocidental (+ 11h), Central (+ 12h30) e Oriental (+ 13h) —, diferenças em relação ao horário oficial de Brasília.

Já na Nova Zelândia, há somente um horário oficial, com uma diferença de 15 horas para a capital federal brasileira.

Por enquanto, a seleção brasileira tem jogos marcados apenas para cidades australianas. Além da estreia em Adelaide contra o Panamá, jogará contra a França em Brisbane, às 7h (de Brasília), e contra a Jamaica, às 7h (de Brasília), em Melbourne.

Inglesas apostam em óculos especial contra o 'jet lag'

Além da comissão técnica brasileira, outros países também buscaram soluções para amenizar o impacto da viagem à Oceania. As atletas da Inglaterra, por exemplo, usaram um óculos curioso, desenvolvido com o objetivo de aplacar a sonolência, cansaço e indisposição causados pelo "jet lag".

O modelo possui duas lentes diferentes, com filtros de luz azul e vermelho. A ideia é usar o vermelho perto da hora de dormir e o azul quando for um momento de ficar mais alerta.

De acordo com a fabricante dos óculos, a empresa holandesa Propeaq, o objetivo é balancear a produção de hormônios como cortisol e melatonina a partir da exposição das cores que tentam reproduzir os efeitos da luz solar em determinados momentos do dia.