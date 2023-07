Suécia vence a África do Sul com gol de virada

O primeiro duelo deste quarto dia de Copa do Mundo Feminina foi acirrado e com boas emoções. Em partida bastante equilibrada, a Suécia venceu a África do Sul de virada, por 2 a 1. Com isso, a seleção sueca desponta na frente, dentro do grupo G, que ainda conta com Argentina e Itália.



O encontro, que aconteceu no Estádio regional de Wellington, na Nova Zelândia, foi marcado desde o início por muita pressão por parte dos times.



O placar só foi aberto aos três minutos do segundo tempo, com gol de Hildah Magaia, pela África do Sul. Essa foi a primeira vez que um time do continente africano balançou a rede nesta Copa.

Fridolina Rolfo comemora o primeiro gol da Suécia - Amanda Perobelli/REUTERS



A Suécia, por sua vez, correu para o ataque para confirmar seu favoritismo na partida. Aos 21 minutos a equipe europeia conseguiu empatar. Rolfo marcou após um cruzamento pela esquerda.



A partir daí as suecas passaram a fazer pressão pela virada, mas essa só veio no último minuto de jogo. Ilestedt cabeceou para o gol, após cobrança de escanteio, colocando o placar em 2 a 1 a favor da equipe europeia.

Próximos duelos

Na próxima quinta-feira (27), a África do Sul encara a Argentina a partir das 21h (horário de Brasília). Já no sábado (29), a Suécia encontra a Itália, às 4h30.



Por enquanto, as suecas estão na liderança do grupo G, somando três pontos e um gol de saldo.