Japão confirma favoritismo e vence a Costa Rica sem dificuldades

São Paulo | AFP



O Japão confirmou o favoritismo e venceu com facilidade a Costa Rica, por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira (26), no Dunedin Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Hikauro Naomoto e Aoba Fujino marcaram os gols da vitória, um passo importante para a classificação no Grupo C da Copa do Mundo feminina. Com seis pontos e sete gols de saldo, as japonesas lideram o grupo.

A derrota praticamente enterra a chance da Costa Rica seguir na competição.

As japonesas Miyabi Moriya, Mina Tanaka, Shiori Miyake e Ayaka Yamashita comemoram após a partida contra a Costa Rica - Molly Darlington/Reuters

A Costa Rica fez algumas variações em sua escalação em relação ao time que perdeu por 3 a 0 para a Espanha, sendo a mais notável a saída de Gloriana Villalobos, na tentativa de tornar o futebol mais direto entre defesa e ataque.

O Japão, por sua vez, mostrou o mesmo jogo organizado e rápido que derrtou a Zâmbia por 5 a 0, uma das grandes vitórias da Copa do Mundo.

Ao longo da partida, as asiáticas deixaram as centro-americanas tocarem na bola no meio-campo em alguns momentos, mas quando a recuperaram montaram ataques contundentes.

As costarriquenhas chegaram com nova disposição no segundo tempo, com mais controle de bola e em alguns momentos travando os rivais no meio-campo, mas o lance não rendeu chutes contra o gol de Ayaka Yamashita.

Perto do final da partida, Raquel Rodríguez, principal carta ofensiva da Costa Rica, entrou em campo, mas não conseguiu acertar o rumo da equipe.