Morre Fernando Ferretti, técnico histórico do futsal

Morreu, aos 69 anos, Fernando Ferretti, técnico marcante do futsal brasileiro. Não foram divulgadas as causas da morte do carioca, que estava internado em um hospital de Joinville havia algumas semanas.

A notícia foi lamentada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), por diversos clubes e por atletas dirigidos pelo profissional. Falcão, por muitos apontado como o maior nome da história da modalidade, referiu-se a ele como seu "pai no esporte".

"Obrigado por tudo, meu professor, meu amigo. Devo tudo a você, passamos 80% da minha carreira juntos. E como você foi importante, não tem noção de quanto! Vai descansar, guerreiro, seu legado será eterno. Você foi a maior referência mundial desse esporte", publicou o craque.

Fernando Ferretti posa em galeria de troféus do time de Jaraguá do Sul, onde conquistou vários de seus títulos no futsal - Divulgação/Jaraguá do Sul

Ferretti é o técnico com mais títulos na Liga Nacional de Futsal. Pentacampeão, ergueu o troféu quatro vezes por Jaraguá do Sul e uma pelo Santos. Ele também é recordista de triunfos na Taça Brasil, com 11 conquistas.

O carioca dirigiu ainda times como o Joinville e o Corinthians, onde montou a base da equipe que viria a ser campeã nacional em 2016. Ele foi o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2004 e ficou com o terceiro lugar, com derrota nos pênaltis para a campeã Espanha nas semifinais.

O multicampeão vinha atuando como coordenador da ENTF (Escola Nacional de Treinadores de Futsal, ligada à confederação de futsal e chancelada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A CBFS estabeleceu luto de cinco dias.

"Sua dedicação, seu conhecimento e sua paixão pelo futsal foram fundamentais para o desenvolvimento e o sucesso da seleção brasileira, assim como para a evolução do futsal como um todo", diz a nota publicada pela confederação.

"Seu trabalho incansável como treinador e seu compromisso com a excelência técnica deixaram marcas indeléveis na história do esporte. Sua liderança inspirou gerações de atletas e técnicos, contribuindo para o fortalecimento e popularização do futsal", conclui a CBFS.