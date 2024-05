Jogos de Paris terão maior equipe de atletas refugiados das Olimpíadas

Lausanne (Suíça) | Reuters

O COI (Comitê Olímpico Internacional) revelou nesta quinta-feira (2) que os Jogos de Paris 2024 terão a maior equipe de refugiados da história das Olimpíadas, com 36 atletas de 11 países.

Os atletas, de países como Síria, Sudão, Irã e Afeganistão, competirão em 12 esportes em Paris, sendo a terceira vez que uma equipe desse tipo é formada para os Jogos Olímpicos de Verão.

Equipe olímpica de refugiados terá 36 atletas de 11 países em Paris 2024 - Divulgação

"Com sua participação nos Jogos Olímpicos, vocês demonstrarão o potencial humano de resiliência e excelência", disse o presidente do COI, Thomas Bach, durante o anúncio da equipe.

"Isto enviará uma mensagem de esperança para os mais de 100 milhões de pessoas deslocadas ao redor do mundo."

Pela primeira vez, a equipe competirá sob seu próprio emblema.

O COI revelou sua primeira equipe de refugiados para os Jogos do Rio 2016 com dez atletas para conscientizar sobre a questão, enquanto centenas de milhares de pessoas estavam chegando à Europa do Oriente Médio e de outros lugares fugindo de conflitos e pobreza.

A equipe que competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021 devido à pandemia de Covid-19, já era quase três vezes maior do que a equipe inaugural nos Jogos do Rio, com um total de 29 atletas competindo em 12 esportes.

O anúncio da equipe de refugiados para os Jogos Olímpicos de Paris vem logo após Anjelina Nadai Lohalith, que correu como atleta refugiada nos 1.500 metros nos Jogos de 2016 e 2021, ter sido suspensa após testar positivo para uma substância proibida.