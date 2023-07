Nova Zelândia vence a Noruega na abertura da Copa do Mundo feminina

São Paulo | AFP

A anfitriã Nova Zelândia surpreendeu no jogo de abertura da Copa do Mundo feminina e venceu a favorita Noruega por 1 a 0, com gol de Hannah Wilkinson, nesta quinta-feira (20).

Foi a primeira vitória da equipe em um Mundial, no Eden Park, em Auckland, pela primeira rodada do Grupo A.

A Nova Zelândia dominou a partida com um time com garra e incentivado pela torcida, mas com dificuldade para definir no último quarto de campo.

A equipe vencedora perdeu um pênalti, batido por Percival e marcado após revisão do VAR, nos 44 minutos do segundo tempo.

Jogadoras da Nova Zelândia comemoram após vencer a Noruega - Saeed Khan/AFP

As jogadoras da Nova Zelândia ficaram visivelmente emocionadas depois de conquistar a vitória.

Outro marco da partida foi o público, o maior da história da Nova Zelândia, um dos países sede da Copa: 42 mil pessoas.

TIROTEIO

A abertura da Copa do Mundo foi ofuscada por um tiroteio em Auckland que deixou três mortos, entre eles o atirador. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas.

Antes do jogo de estreia, público, jogadoras e equipes técnicas fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

O grave incidente na maior cidade da Nova Zelândia chegou a causar dúvidas sobre a manutenção da abertura do torneio.

Uma apresentação com dança e música dos povos originários da Oceania, dançarinos formando o logo da Copa no gramado, a apresentação da música oficial da competição e a entrada solene do troféu marcaram a abertura.