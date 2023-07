O que ver no oitavo dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

A jornada de quinta-feira (26) na Copa do Mundo da Oceania terá em campo algumas das seleções consideradas reais concorrentes ao título. Será um dia de jogos importantes no Grupo B e no Grupo E, com início da rodada ainda na noite brasileira de quarta.

A primeira partida oporá as seleções que decidiram o último Mundial, Estados Unidos e Holanda, que tentarão deixar encaminhada sua classificação às oitavas de final. Haverá ainda os confrontos Portugal x Vietnã e Austrália x Nigéria.

Confira os destaques do dia e onde ver os jogos de quinta no Mundial

22h – Estados Unidos x Holanda

Wellington Regional Stadium, em Wellington, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Campeão e vice da Copa do Mundo de 2019, os times de Estados Unidos e Holanda dividem a liderança do Grupo B. O vencedor estará praticamente assegurado na próxima fase –ou até matematicamente, a depender do outro resultado da chave.

Atuais bicampeãs, as norte-americanas estrearam cumprindo seu papel, fazendo 3 a 0 no Vietnã. O grande destaque da partida foi a jovem atacante Sophia Smith, 22, que balançou a rede duas vezes e deu nova demonstração de que pode ser protagonista na competição.

A Holanda teve bem mais dificuldade diante de Portugal, cuja seleção faz sua estreia no Mundial. A formação laranja marcou um gol no começo do jogo e fez crer que ganharia com facilidade, mas precisou suar para proteger o placar mínimo na etapa final.

Smith (11) promete ser um grande nome da Copa - Jenna Watson - 22.jul.23/USA Today Sports

4h30 – Portugal x Vietnã

Waikato Stadium, em Hamilton, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Portugal mostrou em sua estreia que pode incomodar equipes mais poderosas, impondo bastante dificuldade à Holanda. Por isso, a formação rubro-verde chega ao confronto exibindo confiança para ao menos se manter viva na chave.

O time do Vietnã chegou à Nova Zelândia ciente de que provavelmente seria coadjuvante. Na estreia, contra os Estados Unidos, não conseguiu nenhuma finalização. Levou três gols, o que foi considerado um desempenho razoável, dada a expectativa.

7h – Austrália x Nigéria

Brisbane Stadium, em Brisbane, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Foram equilibrados os três jogos realizados até aqui no Grupo B: Austrália 1 x 0 Irlanda, Nigéria 0 x 0 Canadá e Canadá 2 x 1 Irlanda. No quarto, o favoritismo é da Austrália, mas a Nigéria espera repetir o que fez contra as canadenses, campeãs olímpicas, e criar problemas.

Na primeira rodada, a equipe africana contou com ótimas defesas de Nnadozie, uma delas em cobrança de pênalti da artilheira Sinclair. A goleira deverá novamente ter trabalho diante das donas da casa, que vão assegurar presença nas oitavas de final em caso de vitória.