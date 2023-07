Espanha vai para as oitavas de final após vencer a Zâmbia por 5 a 0

AFP

Com Alexia Putellas de volta ao time titular, a seleção espanhola goleou a Zâmbia por 5 a 0 nesta quarta-feira (26), em Auckland, na Nova Zelândia, resultado que classifica Espanha e Japão, que já havia vencido a Costa Rica por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

Teresa Abelleira, Jenni Hermoso e Alba Redondo foram as autoras dos gol da vitória da equipa orientada por Jorge Vilda.

Foi a segunda derrota consecutiva das africanas, que perderam pelo mesmo placar para as japonesas na primeira partida do torneio.

A meio-campista Ireen Lungu, da Zâmbia, corre com a bola durante a partida com a Espanha - Saeed Khan/AFP

Espanha e Japão definirão o vencedor do Grupo C na segunda-feira, em Wellington, embora as europeias tenham saldo de gols a seu favor.

A meia Teresa Abelleira abriu o placar aos nove minutos com um chute de fora da área. Quatro minutos depois, Putellas fez 2 a 0. O terceiro foi marcado por Alba Redondo, que entrou como reserva de Putellas, aos 69 minutos, seguido pouco depois por outro de Jennifer Hermoso, que fez o dobro. Redondo também conseguiu a dobradinha ao marcar o quinto gol no final da partida.

Apesar do placar, a Zâmbia até conseguiu equilibrar as ações em momentos da partida.

A presença de Putellas nos primeiros 45 minutos acrescentou precisão nas jogadas de ataque de jogadoras ofensivas, como Salma Paralluelo e Mariona Caldentey.

Já as zambianas contra-atacaram com bolas longas em busca das velozes Barbra Banda e Racheal Kundananji, mas faltou precisão para aproveitar as jogadas.

No segundo tempo, a Espanha colocou Alba Redondo em campo no lugar de Putellas, que havia começado pela primeira vez em mais de um ano devido a uma lesão no joelho que a afastou do futebol por meses.