O que ver no quarto dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

Após um terceiro dia em que as seleções favoritas confirmaram sua superioridade diante de equipes estreantes, o quarto dia da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, neste domingo (23), marca o início do grupo do Brasil.

A França, que eliminou as brasileiras nas oitavas de final do último torneio, em 2019, encara a Jamaica em Sidney, na Austrália, e é favorita na partida com início às 7h, no horário de Brasília. As duas equipes fazem parte do grupo F, junto com o Brasil e o Panamá, que se enfrentam na segunda-feira (24), às 8h.

Antes do grupo do Brasil, durante a madrugada, a Suécia enfrenta a África do Sul, às 2h, primeira partida do grupo G, que ainda tem Argentina e Itália. Às 4h30, é a vez de Holanda x Portugal, jogo que encerra a primeira rodada do grupo E, de Estados Unidos e Vietnã.

Jogadoras da França treinam em Sidney, Austrália, antes de partida contra a Jamaica que abre o grupo do Brasil - Franck Fife - 22.jul.23/AFP

Confira os destaques do dia e onde assistir às partidas

2h — Suécia x África do Sul

Estádio regional de Wellington, na Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, Globoplay e SporTV

Atual terceira colocada no ranking da Fifa, a seleção da Suécia é uma das equipes nacionais que participou das nove edições da Copa do Mundo e vem como favorita na partida contra a África do Sul. Embora não sejam estreantes no torneio, esta é apenas a segunda participação das sul-africanas, que perderam os três jogos disputados na última edição, em 2019.

Considerada potência do futebol feminino, a Suécia, no entanto, tem apenas uma conquista no currículo: a primeira Eurocopa da categoria, em 1984. A artilheira daquele torneio foi a hoje treinadora brasileira, Pia Sundhage, com quatro gols. Dali em diante, a equipe teve bons resultados apesar da falta de títulos, como medalhas olímpicas de prata e o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2003 e nas Eurocopas de 1987, 1995 e 2001. Na última edição do Mundial, ficou com a terceira posição.

4h30 — Holanda x Portugal

Estádio de Dunedin, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Segunda colocada na edição de 2019 da Copa do Mundo, a Holanda inicia seu caminho no torneio enfrentando a seleção de Portugal, estreante em Mundiais.

Em retrospecto, a seleção holandesa não está entre as equipes europeias que dominaram o continente, mas vem em uma crescente: ficou em segundo lugar no Mundial passado, em 2019, derrotada na final para os Estados Unidos, e foi campeã da Eurocopa em 2017. A edição atual da Copa do Mundo é apenas a terceira participação da Holanda, que chega com o objetivo de superar o vice-campeonato da última edição.

A partida encerra a primeira rodada do grupo E, que tem os Estados Unidos à frente após vitória por 3 a 0 sobre o Vietnã.

7h — França x Jamaica

Estádio de Sidney, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

A Jamaica terá pela frente a forte equipe da França em sua segunda participação em Copas. A exemplo das sul-africanas, as jamaicanas estão em sua segunda edição de Mundiais, também com três derrotas na primeira delas, em 2019.

A atacante Eugénie Le Sommer (esq.) e a defensora Wendie Renard durante treino da seleção francesa em Sidney - Franck Fife - 22.jul.23/AFP

A seleção francesa por sua vez, embora sem títulos e menos tradicional que o time sueco, conta com jogadoras de grandes equipes do planeta, como o Lyon, multicampeão europeu. Entra elas estão a defensora e capitã Wendie Renard e a atacante Eugénie Le Sommer, maior goleadora da história do time nacional, com 88 gols.

As francesas não terão Delphine Cascarino, eleita pela Fifa uma das melhores jogadoras do mundo na temporada 2019-2020 e multicampeã europeia pelo Lyon, da França, cortada do Mundial por lesão no joelho.