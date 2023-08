Aos 45 anos, Buffon anuncia aposentadoria do futebol

Roma | AFP

O goleiro italiano Gianluigi Buffon, campeão do mundo em 2006, anunciou nesta quarta-feira (2) sua aposentadoria do futebol aos 45 anos.

"Isso é tudo, amigos! Você me deu tudo. Eu te dei tudo. Vencemos juntos", escreveu Buffon, considerado um dos melhores goleiros da história, ao publicar um vídeo de despedida em sua conta no Instagram.

Buffon, que voltou há dois anos ao Parma, clube pelo qual estreou como profissional e atualmente está na segunda divisão, é o segundo jogador que mais partidas disputou no Campeonato Italiano (657).

"Ao longo de sua ilustre carreira, Gigi não teve ninguém igual em suas habilidades, em sua implacável determinação e em uma paixão inquestionável dentro e fora de campo", disse o proprietário do Parma, Kyler Krause.

Buffon agora é um ex-jogador de futebol - Miguel Medina - 27.out.22/AFP

Com o Parma (1995-2001 e 2021-2023), foi campeão da Copa da Uefa (atual Liga Europa) em 1999. Já na Juventus (2001-2018 e 2019-2021), dominou o Italiano com dez títulos, mas não conquistou a Liga dos Campeões, apesar de ter chegado à final em três oportunidades (2003, 2015 e 2017).

"Queríamos te agradecer mais uma vez. Este é um dos momentos que lembraremos na história do futebol", escreveu a Juve em um comunicado. "Você não foi simplesmente o melhor; você foi mais do que isso. Você deu uma cara para a posição e se tornou ‘O goleiro’."

Durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, Buffon também foi campeão francês em 2019.

"Foi uma grande honra para mim ter a oportunidade de te conhecer e cruzar com a sua lendária carreira", publicou no Twitter o atacante francês Kylian Mbappé, que foi companheiro de Buffon no PSG. "Você é um homem de ouro com conselhos valiosos que vou guardar por toda a minha vida. Boa sorte e, acima de tudo, obrigado."

Sua maior conquista foi a Copa do Mundo de 2006, em que a Itália foi campeã sob o comando do técnico Marcello Lippi.

Gianluigi Buffon também tem o recorde de jogos pela seleção italiana (176, entre 1997 e 2018) e disputou cinco Mundiais (entre 1998 e 2014).