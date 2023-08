Flamengo pega Olimpia pelas oitavas de final da Libertadores

Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Olimpia-PAR nesta quinta-feira (3), às 21h, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

O time carioca chegou ao mata-mata como vice do grupo A, atrás do Racing-ARG. O rival paraguaio foi o primeiro colocado do grupo H.

O técnico Jorge Sampaoli durante Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, em julho - Sergio Moraes - 1º.jul.23/Reuters

Quem passar de fase pegará o Fluminense ou o Argentinos Juniors-ARG nas quartas de final.

O Flamengo vem de vitória por 2 a 1 contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão, quando o preparador físico Pablo Fernández agrediu o atacante Pedro.

O principal desfalque do Olimpia-PAR será o goleiro Gastón Olveira, que quebrou o braço direito na derrota por 3 a 2 contra o Resistencia, pelo Campeonato Paraguaio, em 15 de julho.

Escalação provável do Flamengo

Goleiro: Matheus Cunha

Matheus Cunha Defensores: Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís

Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís Meio-campistas: Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta

Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta Atacantes: Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Sampaoli

Escalação provável do Olimpia-PAR

Goleiro: Juan Espínola

Juan Espínola Defensores: Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra e Facundo Zabala

Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra e Facundo Zabala Meio-campistas: Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez e Iván Torres

Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez e Iván Torres Atacantes: Hugo Fernández e Fernando Cardozo

Técnico: Francisco Arce

Onde assistir Flamengo x Olimpia-PAR

O jogo será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e por streaming no Star+.

Retrospecto de Flamengo x Olimpia-PAR

As duas equipes disputaram 16 partidas ao longo da história. O Flamengo leva vantagem, com sete vitórias, ante quatro do time paraguaio e cinco empates.

No último encontro, a equipe carioca atropelou o Olimpia-PAR pelas quartas de final da Libertadores de 2021: 4 a 1 no Paraguai e 5 a 1 no Brasil.