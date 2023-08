Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nas oitavas da Libertadores

Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (2), o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores, às 21h30, no Mineirão.

Será a única partida entre dois brasileiros no mata-mata do principal torneio sul-americano.

Rony comemora gol do Palmeiras contra o Bolívar, que decidiu o primeiro lugar no grupo da Libertadores - Rahel Patrasso-30.jun.23/Xinhua

O Palmeiras chegou às oitavas de final depois de liderar o grupo C, com a melhor campanha da Libertadores. O time mineiro foi o vice do grupo G, na cola do Athletico-PR.

Quem passar de fase enfrentará o Deportivo Pereira-COL ou o Independiente del Valle-EQU nas quartas de final.

Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Atlético está há nove jogos sem ganhar —na partida mais recente, perdeu do Flamengo por 2 a 1 no Brasileirão.

O estádio do Atlético-MG, em Belo Horizonte, que vai depender de lei a ser aprovada na Câmara dos Vereadores para ser inaugurado - Pedro Souza/Atlético-MG

Escalação provável do Atlético Mineiro

Goleiro: Everson

Everson Defesa: Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana

Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana Meio de campo: Otávio, Battaglia e Zaracho

Otávio, Battaglia e Zaracho Ataque: Paulinho, Pavón e Hulk

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Escalação provável do Palmeiras

Goleiro: Weverton

Weverton Defensores: Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez

Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez Meio de campo: Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga

Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga Ataque: Artur, Dudu* e Rony

Técnico: Abel Ferreira

* Recuperando-se de dores na panturrilha direita, Dudu ainda é dúvida. Se não tiver condições de entrar em campo, deve ser substituído por Jhon Jhon.

Onde assistir Atlético Mineiro x Palmeiras

O jogo será transmitido pela Globo em todo o país.

Retrospecto de Atlético Mineiro x Palmeiras na Libertadores

Este será o quinto confronto entre os times brasileiros na Libertadores.

Todas as quatro disputas anteriores terminaram em empate: nas semifinais da edição de 2021 e nas quartas de final de 2022. Em ambas as ocasiões, o Palmeiras passou de fase: em 2021, por causa do gol fora de casa; em 2022, na disputa de pênaltis.