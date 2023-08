Campeãs do mundo com a Espanha não voltarão à seleção se presidente não renunciar

Madri | AFP

Cerca de 80 jogadoras da Espanha, entre elas as 23 atletas campeãs do mundo, divulgaram comunicado nesta sexta-feira (25) no qual afirmam que "não voltarão a aceitar uma convocação da seleção" se Luis Rubiales continuar à frente da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A posição é uma forma de apoio à Jenni Hermoso, atleta beijada à força pelo dirigente durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia.

Em nota assinada em conjunto com as companheiras com as quais conquistou o título sobre a Inglaterra, Hermoso afirmou que o beijo não foi consentido.

Presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales, segura o rosto da camisa 10 da seleção espanhola, Jenni Hermoso, e lhe dá um beijo após a Espanha conquistar a Copa do Mundo feminina - Reprodução/Sportv

"Quero esclarecer que como se vê nas imagens, em nenhum caso consenti com o beijo que ele me deu", ela afirmou no comunicado. "Não tolero que minha palavra seja questionada e muito menos que sejam inventadas palavras que eu não disse".

Hermoso reagiu desta forma às afirmações de Luis Rubiales, na manhã desta sexta-feira, garantindo em Assembleia Extraordinária da Federação Espanhola que o beijo foi "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido".

Na cerimônia de entrega de medalhas do Mundial, porém, ele segurou a cabeça da jogadora e a beijou na boca, depois que a Espanha derrotou a Inglaterra por 1 a 0 na final.

"As jogadoras da seleção principal, recentes campeãs mundiais, em apoio a Jennifer Hermoso, querem expressar a sua firme e contundente condenação aos comportamentos que violaram a dignidade das mulheres", afirma o comunicado publicado no site da Futpro, o sindicato das jogadoras de futebol da Espanha.

As campeãs "esperam respostas fortes dos poderes públicos para que ações não fiquem impunes".

As signatárias da nota pedem "verdadeiras mudanças estruturais que ajudem a equipa principal a continuar a crescer" e ameaçam não voltar a vestir a camisa da equipe nacional se não houver mudanças na liderança da federação.

"Todos os jogadores que assinarem esta carta não retornarão à convocatória se os atuais líderes continuarem", afirmou o comunicado.

"Enche-nos de tristeza que um acontecimento tão inaceitável consiga manchar o maior sucesso desportivo do futebol feminino espanhol", conclui o texto.