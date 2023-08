Confira os jogos do fim de semana no Campeonato Brasileiro

Rio de Janeiro

No sábado (5), Fluminense e Palmeiras, respectivamente quinto e terceiro colocados no Campeonato Brasileiro, se encontram no Maracanã. O clássico Rio-São Paulo será uma das atrações principais da competição neste fim de semana.

No outro extremo da tabela, Bahia e América-MG, ambos na zona de rebaixamento, se enfrentam no domingo (6), na Arena Fonte Nova.

Rony, do Palmeiras, no duelo contra o Bolívar, pela Libertadores 2023. Neste sábado (5), o alviverde vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense - Amanda Perobelli/Reuters

Ainda no domingo, o líder Botafogo pega o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o vice-líder, Flamengo, joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal.

Confira, abaixo, todas as partidas da rodada do Brasileirão neste fim de semana e onde vê-las ao vivo.



Perigosamente próxima da zona de rebaixamento (15° lugar), a equipe paulista recebe o sétimo colocado do Brasileirão, que deve poupar seus titulares para as oitavas de final da Libertadores.

ONDE Vila Belmiro

QUANDO Sábado (5), às 16h

ONDE ASSISTIR Premiere

Goiás x Fortaleza

O atacante Guilherme, suspenso, é o grande desfalque do Fortaleza (11° lugar). Na 16ª posição, o Goiás luta para continuar fora da zona de rebaixamento.

ONDE Hailé Pinheiro (Serrinha)

QUANDO Sábado (5), às 18h30

ONDE ASSISTIR Premiere

Internacional x Corinthians

Em 12°, o time gaúcho, que não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, recebe o Corinthians, 14° colocado. Gabriel Moscardo, revelação alvinegra de 17 anos, foi relacionado por Vanderlei Luxemburgo, mesmo sem poder jogar —ele se recupera de uma cirurgia de apendicite.

ONDE Beira-Rio

QUANDO Sábado (5), às 18h30

ONDE ASSISTIR Premiere

Fluminense x Palmeiras

Fluminense (5°) e Palmeiras (3°) se encontram no confronto da parte mais alta da tabela na rodada. Abel Ferreira deve escalar um time misto, enquanto a equipe carioca não poderá contar com o volante André e com o zagueiro Nino, suspensos.

ONDE Maracanã

QUANDO Sábado (5), às 21h

ONDE ASSISTIR SporTV e Premiere

Vasco x Grêmio

Lanterna da competição, a equipe carioca vem de quatro derrotas seguidas. Torcedores do time gaúcho, quarto colocado, esperam que Luis Suárez, sem fazer gols há cinco jogos, desencante.

ONDE São Januário

QUANDO Domingo (6), às 16h

ONDE ASSISTIR Globo e Premiere

São Paulo x Atlético-MG

Na oitava posição da tabela, o São Paulo vai apresentar suas novas contratações, James Rodríguez e Lucas Moura —este último pode até entrar em campo. Em 13° no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro está há dez jogos sem vencer neste ano —nove deles com Felipão, o treinador atual.

ONDE Morumbi

QUANDO Domingo (6), às 16h

ONDE ASSISTIR Premiere

Cruzeiro x Botafogo

Há três rodadas sem vencer (foram uma derrota e dois empates), o time mineiro, na 10ª colocação, recebe o líder isolado do campeonato, que não perde há dois meses em 2023.

ONDE Mineirão

QUANDO Domingo (6), às 18h30

ONDE ASSISTIR SporTV e Premiere

Coritiba x Bragantino

Na zona de rebaixamento, o Coritiba (18°) tenta manter a escrita de nunca ter perdido para o Bragantino (6°) em casa.

ONDE Couto Pereira

QUANDO Domingo (6), às 18h30

ONDE ASSISTIR Premiere

Bahia x América-MG

A equipe baiana, na 17ª posição, tenta sair da zona de rebaixamento contra o vice-lanterna do campeonato.

ONDE Itaipava Arena Fonte Nova

QUANDO Domingo (6), às 18h30

ONDE ASSISTIR Premiere

Cuiabá x Flamengo

Depois de se recuperar de um edema na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Filipe Luís volta ao Flamengo, que está no segundo lugar do campeonato, a 12 pontos do líder Botafogo. Nono da tabela, o Cuiabá espera bater neste confronto seu recorde de público neste ano.

ONDE Arena Pantanal

QUANDO Domingo (6), às 20h

ONDE ASSISTIR Premiere