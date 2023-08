Palmeiras sai na frente do Atlético em disputa por vaga nas quartas da Libertadores

São Paulo

O Palmeiras quebrou uma escrita diante do Atlético Mineiro nesta quarta-feira (2) e saiu em vantagem na disputa entre as duas equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

No único confronto entre times brasileiros no primeiro mata-mata desta edição do torneio, a equipe de Abel Ferreira venceu no Mineirão por 1 a 0, com um gol de Raphael Veiga.

"Estamos de parabéns, temos que saber usar essa pequena vantagem, mas sabemos que jogar contra o Galo é muito difícil", festejou o camisa 23.

Veiga marcou ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, o gol que dá à formação alviverde a vantagem de jogar por um empate no jogo de volta, na quarta-feira da próxima semana, dia 9, no Allianz Parque.

Raphael Veiga comemora gol em partida contra o Atlético Mineiro - Rafael Costa/AFP

Empates entre os dois clubes na competição são comuns. O duelo desta noite foi o quinto confronto entre os rivais na competição continental e o primeiro que terminou com um vencedor.

Nas quatro disputas anteriores, houve apenas empates. Foi assim nas semifinais da edição de 2021 e nas quartas de final de 2022. Em ambas as ocasiões, o Palmeiras passou de fase: em 2021, por causa do gol fora de casa; em 2022, na disputa de pênaltis.

Desta vez, quem passar de fase enfrentará o Deportivo Pereira-COL ou o Independiente del Valle-EQU nas quartas de final.

Além de ficar mais perto da próxima fase, o Palmeiras ainda agravou a crise atleticana sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Em nove jogos com o treinador, o Atlético não venceu nenhum. Acumula apenas quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de apenas 14,8%.

"Vivemos uma fase ruim, a gente tenta, tenta e tenta e não consegue vencer. Não adianta jogar bem mais, temos que vencer", reconheceu o atacante Paulinho.