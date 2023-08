Fifa inicia disputa para escolher sede da próxima Copa do Mundo feminina

Londres | Financial Times

A Espanha ainda está celebrando sua vitória na final da Copa do Mundo feminina contra a Inglaterra, mas a competição para sediar a próxima edição do torneio já está esquentando.

As propostas formais devem ser entregues em dezembro, e a Fifa espera anunciar o país-sede do torneio de 2027 em maio do próximo ano.

Muito está em jogo na escolha, já que a entidade tenta aproveitar o impulso de um torneio que quebrou recordes de audiência e público, marcando mais um marco para o futebol feminino.

Bélgica, Holanda e Alemanha se uniram para expressar seu interesse em sediar a próxima Copa do Mundo feminina. Os Estados Unidos e o México, dois dos co-anfitriões da Copa do Mundo masculina de 2026, entraram em contato conjuntamente com a Fifa. O Brasil, que sediou o torneio masculino em 2014, é outro concorrente, assim como a África do Sul, que sediou o evento masculino de 2010.

Jogadoras da Espanha comemoram o título mundial na Austrália - Hannah Mckay - 20.agi.23/Reuters

"[A escolha] Deve se resumir a onde eles podem garantir o maior acesso ao maior evento esportivo do mundo", disse Maya Herm, gerente sênior de sucesso do cliente e estratégia na provedora de análise de patrocínio Relo Metrics.

Realizada na Austrália e na Nova Zelândia, a edição deste ano do torneio gerou US$ 570 milhões (R$ 2,7 bilhões) em receita, o que permitiu cobrir seus custos, de acordo com a Fifa. A audiência mundial de transmissão foi de cerca de 2 bilhões, segundo o presidente da entidade, Gianni Infantino, enquanto mais de 1,7 milhão de ingressos foram vendidos para os fãs que foram aos jogos.

Ebru Köksal, presidente da rede Women in Football, disse que a Fifa deve buscar "mais receita e obter lucro" no torneio de 2027. No entanto, a entidade está envolvida com a Copa do Mundo masculina de 2026, que foi concedida ao Canadá, México e EUA em junho de 2018.

"Eles não foram tão previdentes em termos de conseguir cidades-sede", disse Mark Oliver, presidente da consultoria de mídia esportiva Oliver & Ohlbaum. "Eles querem aproveitar o momento agora porque, obviamente, funcionou bem apesar das diferenças de fuso horário."

O torneio de 2023 foi prejudicado pela falta de acordos de direitos de mídia em mercados europeus cruciais, incluindo o Reino Unido e a Espanha, até algumas semanas antes do início das partidas em julho, colocando os patrocinadores em uma "situação difícil", disse Köksal.

Infantino reclamou de ofertas baixas, mas os transmissores disseram que as diferenças de fuso horário foram o principal fator, já que todas as partidas ocorreram nas horas da manhã na Europa. Köksal disse que alguns transmissores fizeram ofertas "inaceitáveis".

Mas ela acrescentou: "As estatísticas desta Copa do Mundo, com todas as supostas desvantagens dos fusos horários, provaram mais uma vez que o crescimento do futebol feminino é exponencial e imparável".

Infantino instou transmissores, patrocinadores e outros parceiros "a pagar um preço justo pelo futebol feminino", não apenas para gerar maiores receitas para a Fifa, mas para apoiar ainda mais a profissionalização e o investimento no esporte.

No entanto, ele também foi criticado por oferecer conselhos às mulheres sobre a "batalha" pela igualdade no futebol e dizer que elas têm o "poder de nos convencer, homens, do que temos que fazer". O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, também foi criticado por beijar a atacante Jenni Hermoso nos lábios sem o consentimento dela durante as comemorações.

A Fifa abriu convites na Austrália para licitar os direitos de mídia para o torneio de 2027 no início deste mês, embora ainda não tenha confirmado um país-sede.

India Thomson, diretora de esportes femininos na agência esportiva WeAreFearless, disse que a Fifa precisa incentivar os transmissores a ajudar a contar as histórias das jogadoras, visando públicos mais jovens e mulheres que são fãs casuais ou "não são fãs de futebol, mas são defensoras da mudança em relação ao papel das mulheres na sociedade".

"Há tantas mulheres que assistiram a esta Copa do Mundo porque leram essas histórias de mulheres e se sentem investidas nelas", disse Thomson. "Esta é uma oportunidade de envolver um público que pode transcender o futebol."