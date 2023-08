Neymar aceita oferta da Arábia Saudita e deve deixar o PSG, diz jornal

São Paulo | AFP

O atacante Neymar está próximo de trocar o Paris Saint-Germain (FRA) pelo futebol da Arábia Saudita, segundo a imprensa europeia. O acordo seria de 160 milhões de euros (R$ 861 milhões) por um contrato de dois anos, segundo informação do jornal francês L’Equipe, que dá como certa a negociação.

O brasileiro de 31 anos, que foi contratado pelo PSG em 2017 junto ao Barcelona numa transferência recorde de 220 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual), "já não faz parte dos planos do treinador Luis Henrique e do clube francês", diz uma fonte do jornal.

Uma outra fonte próxima às negociações na Arábia Saudita também afirma que o destino de Neymar será o Al Hilal, time dirigido pelo técnico português Jorge Jesus, ex-Flamengo.

Neymar comemora gol na vitória por 3 a 0 sobre o Jeonbuk Motors, em amistoso disputado em Busan, na Coreia do Sul - Anthony Wallace - 3.ago.23/AFP

Neymar voltou aos gramados no dia 3 deste mês, após ficar cinco meses em recuperação de uma lesão no tornozelo direito. Ele participou do amistoso contra o time sul-coreano Jeonbuk Motors, na turnê asiática do PSG. Ele marcou dois goils na vitória por 3 a 0.

Mas o brasileiro não foi convocado para o primeiro encontro do Campeonato Francês, no sábado (12), no empate sem gols com o Lorient. Segundo o clube, ele teve uma "síndrome viral" ao longo da semana. Neymar também não esteve presente no camarote do Parc des Princes para assistir ao jogo, como fez Kylian Mbappé.

A trajetória de Neymar no PSG foi marcada por várias de lesões. Embora tenha ajudado os parisienses chegarem à final da Liga dos Campeões em 2020 e às semifinais em 2021, seus problemas físicos muitas vezes o afastaram de jogos decisivos.

No final da temporada passada, alguns ultras parisienses, torcedores mais radicais do PSG, em conflito com a diretoria, foram à frente da casa de Neymar, em Bougival, perto de Paris, para exigir sua saída, acentuando o racha entre o jogador e o clube.

Na semana passada, de acordo com os jornais europeus, Neymar também teria comunicado ao PSG o seu desejo de deixar o clube. Na ocasião, Neymar da Silva Santos, pai do jogador, negou que ele tivesse pedido para sair.