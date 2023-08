Palmeiras chega ao Rio com avião comprado por Leila Pereira

São Paulo

O primeiro reforço da janela de transferência do Palmeiras já estreou. O Embraer E190-E2 decolou de Sorocaba com a delegação alviverde na tarde de sexta-feira (4) e pousou no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h45 do mesmo dia.

Neste sábado (5), o time enfrenta o Fluminense às 21h no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas e a comissão técnica foram de ônibus de São Paulo a Sorocaba, onde a Placar, empresa aberta por Leila Pereira, presidente do clube, possui um hangar. Na volta, o voo terá como destino o aeroporto de Guarulhos.

Diretoria, comissão técnica, atletas e staffs do Palmeiras desembarcam no Rio em sua primeira viagem com avião comprado por Leila Pereira, presidente do time - Cesar Greco/Palmeiras

Apelidado de AeroLeila, o avião foi entregue pela Embraer no dia 27 de julho, com cerimônia na sede da empresa, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Leila também é dona da Crefisa, patrocinadora da agremiação.

Com a janela de transferência fechada nesta terça-feira (2), o Palmeiras não pode mais contratar jogadores vinculados a outros times. Resta agora a busca por atletas sem contrato profissional.

Sem nenhum outro reforço confirmado até agora, a expectativa é que o avião contribua para um melhor desempenho do time, ao agilizar a logística de deslocamento.

A aeronave, com valor de 74 milhões de dólares (R$ 352 milhões), terá uso prioritário do clube. Nos outros dias, estará disponível para locação por outras companhias.

O Palmeiras gasta cerca de R$ 20 milhões por ano com viagens para jogos. Não está claro quanto cada viagem com avião próprio vai custar, levando-se em conta todos os gastos necessários.

O modelo E190-E2 pode carregar até 56,4 toneladas e tem capacidade para levar até 114 passageiros. A configuração da aeronave pode mudar para ter primeira classe ou classe única. A velocidade máxima é de 795 km/h e a altura de cruzeiro é de 12.500 metros.

As vitórias do Palmeiras sobre o Fortaleza e o América-MG mantiveram o time entre os primeiros colocados do Brasileirão. Com 31 pontos, a equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira posição, ao lado do Flamengo.



Na próxima terça-feira (8), o Fluminense reencontra o Argentinos Juniors no Maracanã, em disputa pela classificação para as quartas de final da Libertadores. Já na quarta-feira (9), Palmeiras enfrenta o Atlético-MG no Allianz Parque, também buscando a vaga.