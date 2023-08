STJ nega pedido da defesa e destrava processo para que Robinho cumpra pena no Brasil

Brasília

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) confirmou nesta quarta-feira (16) decisão monocrática anterior e negou pedido da defesa do ex-jogador Robinho para que o governo italiano forneça versão integral e traduzida da ação criminal que o atleta respondeu naquele país.

Com a decisão, o tribunal destravou o processo que discute se o atleta cumprirá pena no Brasil, debate que se arrasta desde o início do ano na corte superior.

O STJ não analisou se o ex-atleta deve ou não ser preso, apenas o pedido acessório da defesa, visto por especialistas como um artifício meramente protelatório. O julgamento foi realizado pela Corte Especial do STJ, instância formada por 15 ministros. A decisão foi unânime.

Ex-atacante do Santos e do Milan, Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália, por estupro de uma jovem de origem albanesa em uma boate, em 2013. Ele sempre negou o crime.

Robinho jogou no Santos e no Milan - Max Rossi/Reuters

Segundo investigação do Ministério Público italiano, Robinho e outros cinco brasileiros praticaram violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa, que embriagada e inconsciente, foi levada para o camarim de uma boate em Milão, onde foi estuprada várias vezes.

O relator do pedido da Itália de homologação da sentença, ministro Francisco Falcão, negou em março o pleito do atleta para que cópia integral traduzida fosse enviado ao Brasil, meio de se averiguar possíveis irregularidades na tramitação do processo na Justiça do país europeu.

De acordo com Falcão, como apontado na sentença italiana submetida à homologação, o jogador foi devidamente representado por advogado no processo penal e não haveria, portanto, razão para que se presuma ter havido irregularidade no procedimento estrangeiro.

Apesar de considerar desnecessária a juntada dos autos integrais, Falcão frisou que os representantes do jogador no Brasil podem apresentar ao STJ as peças que considerar necessárias.

Em abril, a Corte Especial do tribunal iniciou a análise do recurso da defesa de Robinho contra essa decisão do relator. Na ocasião, o ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos (mais tempo para analisar), com a consequente interrupção do julgamento.

A análise foi retomada nesta quarta, quase quatro meses depois. O ministro Raul Araújo sinalizou com um novo pedido de vista sob o argumento de que não encontrara, na jurisprudência do STJ, precedente sobre a homologação de sentença estrangeira em matéria penal.

Foi reforçado na sessão, porém, que não se debatia por ora o mérito no julgamento, e Araújo se juntou à unanimidade para negar o pedido dos advogados de Robinho.