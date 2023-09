Dirigente do Flamengo se envolve em confusão com torcedor em shopping

São Paulo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, envolveu-se em uma confusão em um shopping center do Rio de Janeiro nesta terça-feira (19). Imagens que circulam na internet mostram o dirigente participando de uma troca de agressões na porta de uma loja.

Essas imagens foram publicadas pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT. Nelas, é possível ver o cartola e outro homem, seu segurança, em volta de um homem caído. Um homem e uma mulher separam a briga, e Braz —que também é vereador do Rio, pelo PL— sai esbravejando.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz - Mauro Pimentel - 17.abr.23/AFP

De acordo com Casagrande, o dirigente disse que estava em uma loja do BarraShopping, na Barra da Tijuca, quando passou a ser xingado. "O cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo", declarou Braz, segundo relato do jornalista.

Já o torcedor afirmou que apenas percebeu a presença do vice-presidente e gritou para que deixasse o Flamengo. "Quando vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. Ele me mordeu também."

O Flamengo não se pronunciou sobre o incidente até a publicação deste texto. O clube vive momento de tensão, com brigas internas e críticas da torcida à diretoria. No último domingo (17), no jogo de ida da final da Copa do Brasil, boa parte do público presente no Maracanã xingou Braz e o presidente Rodolfo Landim.