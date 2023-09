Zagallo tem alta após 22 dias de internação no Rio de Janeiro

São Paulo

Zagallo está de volta à sua casa. Após 22 dias de internação por causa de uma infecção urinária, o ex-jogador e ex-treinador de 92 anos teve alta na manhã de sexta-feira (1º) e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

"Obrigado pelo carinho de todos. Estou de volta", disse, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. As imagens acompanham um texto com as frases "‘Zagallo de alta’ tem 13 letras" e "o Velho Lobo está on".

Zagallo, em foto de outubro do ano passado - Sergio Moraes - 20.out.22/Reutrs

O campeão mundial fez ainda um aceno à equipe que o atendeu. Ele estava sob cuidado de profissionais do Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

"Queria agradecer a cada pessoa que de alguma maneira participou da minha recuperação! Um agradecimento especial para a minha médica, doutora Marcia Ladeira, e sua equipe de enfermagem do semi-intensivo!", diz o texto.

"Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho!"