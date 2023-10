Maior artilheira internacional do mundo, Sinclair se aposenta da seleção feminina do Canadá

Reuters

Christine Sinclair, a maior artilheira internacional do mundo, anunciou sua aposentadoria da seleção feminina do Canadá. A jogadora de 40 anos, porém, diz que planeja jogar por mais uma temporada pelo Portland Thorns, na NWSL (liga americana feminina).

A carreira internacional de Sinclair inclui 190 gols pelo Canadá em 327 jogos, uma medalha de ouro olímpica e seis participações na Copa do Mundo.

"Honestamente, você não pode jogar para sempre", disse Sinclair à Reuters. "E parece ser um bom momento para encerrar."

Christine Sinclair treina com seleção canadense durante Copa do Mundo feminina em Melbourne, na Austrália - Hannah Mckay - 24.jul.2023/Reuters

Na Copa do Mundo deste ano, ela desperdiçou a chance de ser a primeira atleta de futebol (masculino ou feminino) a fazer gol em seis Mundiais. Na estreia, contra a Nigéria, Sinclair perdeu pênalti. Marta também tinha essa chance, mas não conseguiu.

A despedida oficial da seleção canadense deve ocorrer em dois jogos que serão realizadas entre 27 de novembro e 5 de dezembro, em janela da Fifa para partidas internacionais.

"O Canada Soccer [associação de futebol do país] está trabalhando para anunciar mais partidas, que serão divulgadas na próxima semana", disse Sinclair, a jogadora feminina com mais partidas disputadas.

"Do jeito que o cronograma está se organizando, será uma maneira agradável de encerrar."

Fora das Olimpíadas

A saída de Sinclair significa que ela não fará sua quarta participação olímpica no próximo ano em Paris.

"Depois de Tóquio, eu sabia que não queria jogar em Paris", disse Sinclair.

"E então eu queria tentar a Copa do Mundo novamente [este ano], devido à falta de sucesso da nossa equipe nas Copas do Mundo em geral. Então, eu sabia que estava chegando ao fim com base no que eu queria fazer em termos de cronograma."

A Copa do Mundo do Canadá terminou na fase de grupos com uma derrota por 4 a 0 para a Austrália, país-sede, e Sinclair disse que não queria que sua carreira internacional terminasse assim.

"Então, era importante fazer parte do grupo que tentava se classificar para Paris, apenas para encerrar de uma forma um pouco melhor do que a Copa do Mundo", disse ela.

Sinclair ajudou o Canadá a garantir uma vaga olímpica em Paris com uma vitória sobre a Jamaica, em Toronto, em 26 de setembro.

"E então, o que começou a surgir para mim foi a empolgação de ter uma folga e as janelas da Fifa sendo uma pausa, e poder passar mais tempo com minha família e ir de férias e coisas assim", acrescentou ela.

"Sinceramente, não consegui fazer isso desde que fui para a faculdade."

Recorde de gols

Sinclair quebrou o recorde de gols internacionais de Abby Wambach, atacante dos Estados Unidos, de 184 gols em um jogo de qualificação olímpica de 2020, contra São Cristóvão e Nevis.

As canadenses conquistaram seu primeiro título olímpico em Tóquio, vencendo a Suécia nos pênaltis na final.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, é o maior artilheiro masculino com 127 gols.

Sinclair estreou pela seleção do Canadá —e marcou seu primeiro gol internacional— aos 16 anos, na Algarve Cup de 2000.

Ela recebeu o Prêmio Especial da Fifa de Realização de Carreira Excepcional em 2021, tem duas medalhas de bronze olímpicas de 2012, quando ganhou a Chuteira de Ouro, e de 2016, e foi a jogadora canadense do ano por 14 vezes.

Fora de campo, ela foi incluída no Canada's Walk of Fame em 2013 e nomeada Oficial da Ordem do Canadá em 2017.

Sinclair, normalmente reservada, se tornou uma líder vocal na luta recente da equipe do Canadá por igualdade salarial e tratamento.

A atleta deverá estar na seleção do Canadá para dois amistosos contra o Brasil em 28 de outubro em Montreal e, três dias depois, em Halifax. Os ingressos para o jogo no Wanderers Grounds, em Halifax, que tem capacidade para 6.400 torcedores, esgotaram em 20 minutos.