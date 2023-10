Bia Haddad Maia conquista maior título de sua carreira na China

São Paulo

Beatriz Haddad Maia derrotou Zheng Qinwen na manha deste domingo (29) e conquistou seu terceiro título, o maior de sua carreira.

Em uma batalha com sets de mais de uma hora cada um, Bia levou a melhor sobre a chinesa com parciais de 7/6(11) e 7/6(4) na final do WTA Elite Trophy, disputado em Zhuhai, espécie de finalíssima para o segundo escalão do topo do ranking.

A partida, de 2 horas e 51 minutos, foi a vitória por sets diretos mais longa do ano no circuito.

Beatriz Haddad Maia faz seu discurso de agradecimento após vencer o WTA Elite Finals, em Zhuhai, nas duplas - WTA no X

O WTA Elite Trophy é o título mais importante da carreira de Bia até aqui, e seu primeiro acima dos 250. Ela já havia conquistado Nottingham e Birmingham no ano passado, ambos na grama. Seu melhor resultado em slams veio neste ano, com as semifinais em Roland Garros, em junho.

Agora, a brasileira depende do que vai acontecer no WTA Finals, mas pode terminar o ano de volta à sua melhor colocação, a 10ª, tendo começado o torneio na 19ª. O Finals começa neste domingo, em Cancún, no México.

Esta também foi a primeira final do ano para Bia, que levantou a taça sem ter perdido sets. Ela chegou ao torneio tendo perdido três das quatro últimas partidas que disputou, desde que se acidentou no banheiro de seu quarto de hotel em Guadalajara e machucou as mãos.

Mas em Zhuhai reencontrou sua melhor forma e venceu três jogadoras do top 20 em sequência a caminho da final: Madison Keys, Caroline Garcia e Daria Kasatkina.

A partida deste domingo foi o primeiro encontro entre Bia e Zheng Qinwen, 18ª no ranking, que vinha de oito partidas invicta em torneios na China.

"Minha mentalidade foi muito importante. Eu tentei ser paciente nos momentos em que as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. É uma semana muito especial para mim. Quando cheguei à Ásia, eu tinha pontos nos dedos na primeira rodada em Pequim, e agora termino a temporada com uma taça nas minhas mãos", disse a brasileira após a vitória.

Ao lado da russa Veronika Kudermetova, Bia levantou também a taça nas duplas, ao derrubar por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3) as cabeças de chave número 2, Miyu Kato e Aldila Sutjiadi.