Brasil conquista prata inédita na final por equipes no Mundial de Ginástica

São Paulo

A equipe do Brasil conquistou nesta quarta-feira (4) a inédita medalha de prata no Mundial de Ginástica Artística que está sendo disputado na Antuérpia, na Bélgica.

Liderado por Rebeca Andrade, o país somou 165.530 pontos na competição e ficou atrás apenas dos Estados Unidos da campeã olímpica Simone Biles, que alcançou 167.729 pontos. A terceira colocação ficou com a França, com 164.064 pontos.

A melhor colocação das ginastas do país na disputa por equipes até aqui havia sido o quarto lugar no Mundial de 2022, disputado em Liverpool, na Inglaterra.

Rebeca Andrade se apresenta na final por equipes no Mundial de Ginástica na Antuérpia, na Bélgica - Yves Herman - 4.out.2023/Reuters

A equipe brasileira no Mundial da Bélgica foi composta por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares.

Para alcançar o feito inédito, foi fundamental a performance apresentada por Rebeca, a melhor ginasta em atividade hoje no país e que defende, nesta sexta-feira (6), o título no individual geral conquistado no ano passado.

Entre os principais aparelhos na disputa, a melhor nota obtida pela equipe brasileira foi no salto sobre a mesa, com 42.666 pontos –no aparelho, a melhor nota do Brasil foi de Rebeca Andrade, com 14.900 pontos. Jade Barbosa fez 13.933 pontos, e Flavia Saraiva, 13.833 pontos.

No solo, o Brasil fez 42.166 pontos (a maior pontuação foi novamente de Rebeca Andrade, com 14.666).

Nas barras assimétricas, o Brasil atingiu 41.299 pontos (com 14.400 de Rebeca Andrade), e 39.399 na trave (a melhor nota foi de Flavia Saraiva, com 14.066).

"Individualmente, já tenho todas as conquistas que já quis ter na minha vida e faltava essa. Estou muito feliz", afirmou Rebeca Andrade após a medalha inédita do país.

Com o desempenho, a equipe feminina do Brasil garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.