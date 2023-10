Lacrosse vira esporte olímpico, mas inventores do jogo podem ser barrados

The New York Times

Em grandes eventos de lacrosse, uma equipe de nativos americanos chamada Haudenosaunee joga ao lado de países como Estados Unidos, Canadá e Austrália. A equipe tem sido competitiva, conquistando três medalhas de bronze na competição masculina nos campeonatos mundiais, incluindo uma neste ano.

O sucesso é algo natural, já que os nativos americanos inventaram o lacrosse há séculos.

Agora, o esporte alcançou um avanço internacional ao ser adicionado às Olimpíadas para os Jogos de Los Angeles, em 2028. Mas, apesar da longa história dos nativos americanos no jogo, o Haudenosaunee pode não estar presente. As Olimpíadas normalmente permitem apenas equipes que representam nações reconhecidas.

A equipe Haudenosaunee, anteriormente chamada de Iroquois, representa as seis nações da Confederação Haudenosaunee no norte do estado de Nova York, em Ontário e no Québec: Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca e Tuscarora.

Mas o Haudenosaunee não é membro do COI (Comitê Olímpico Internacional) ou da ONU (Organização das Nações Unidas). E tanto os Estados Unidos quanto o Canadá já têm suas próprias equipes de lacrosse.

Atletas do Haudenosaunee, em ação nos Jogos Mundiais - Pete Kiehart - 11.jul.22/NYT

Embora os dirigentes de lacrosse parecessem ansiosos para encontrar uma maneira de levar a equipe para as Olimpíadas, o COI, que decidirá a questão, teve palavras desencorajadoras, pelo menos por enquanto. "Apenas os comitês olímpicos nacionais reconhecidos pelo COI podem inscrever equipes para os Jogos Olímpicos", disse em comunicado. A entidade disse ainda que os Estados Unidos e o Canadá poderiam incluir atletas do Haudenosaunee em suas respectivas equipes.

Por motivos semelhantes, o Haudenosaunee inicialmente não foi incluído nos Jogos Mundiais de 2022, uma competição para esportes que não fazem parte das Olimpíadas. No final, a Irlanda desistiu, permitindo que a equipe jogasse. "Que tipo de competição você teria no lacrosse se a primeira nação a jogar, e ainda uma das melhores, não estivesse representada?", questionou Peter Milliman, então treinador da equipe masculina do Haudenosaunee, afirmou na época.

A World Lacrosse, órgão que comanda o esporte, disse em comunicado que está comprometida em encontrar "soluções criativas para mostrar a história do esporte e permitir um caminho para o Haudenosaunee participar das Olimpíadas, respeitando o quadro dos Jogos Olímpicos."

"Que honra ser considerado", disse Leo Nolan, diretor executivo da equipe Haudenosaunee, sobre a chance de ir aos Jogos. "Qualquer coisa que funcione para que sejamos considerados, seguiremos em frente com esse esforço." Ele disse que estava otimista de que algo poderia ser resolvido: "Queremos fazer isso acontecer o mais rápido possível".

O LA28, comitê organizador dos Jogos, publicou em comunicado que pretende "encontrar soluções criativas que honrem a herança do esporte e permitam a participação de atletas Haudenosaunee, respeitando o quadro dos Jogos Olímpicos estabelecido pelo COI".

Não é a primeira vez que a natureza não convencional da equipe Haudenosaunee leva a confusões. O governo britânico negou vistos à equipe para participar dos campeonatos mundiais de 2010 porque seus jogadores queriam viajar com seus passaportes tribais, que não eram reconhecidos na Grã-Bretanha.

Outra modalidade que entrará nos Jogos de 2028 e que deverá viver um dilema é o críquete. Nesse esporte, as Índias Ocidentais competem como uma equipe há quase um século. Mas, para as Olimpíadas, ela provavelmente terá que se dividir em equipes menores representando Jamaica, Barbados, Granada e vários outros países, diluindo significativamente sua força.

Apesar de seus ideais de paz e de ir além das fronteiras, as Olimpíadas sempre foram deferentes às nações existentes. Países não reconhecidos, como o Tibete ou a região basca na Espanha, não foram autorizados a participar.

Jake Fox, do time Haudenosaunee, exibe seu amor pelo lacrosse - Pete Kiehart - 11.jul.22/NYT

Embora o Comitê Olímpico Internacional não seja conhecido por sua flexibilidade, existem algumas exceções às regras das equipes nacionais. Alguns territórios, como Porto Rico e Hong Kong, têm suas próprias equipes. A partir de 2016, uma pequena equipe de refugiados nascidos em lugares como Sudão do Sul e Afeganistão, mas que agora vivem em outros lugares, competiu.

O Reino Unido, que compete como uma nação nas Olimpíadas, tradicionalmente não inscreve equipes de futebol, porque no cenário internacional desse esporte, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte competem separadamente. Em 2012, porque os Jogos foram realizados em Londres, equipes especiais de homens e mulheres britânicos foram formadas.

Os Jogos de Los Angeles não serão a primeira vez em que o lacrosse aparecerá nas Olimpíadas. Em 1904, em Saint Louis, uma equipe composta por nativos americanos da tribo Mohawk conquistou uma medalha de bronze representando o Canadá.

Em parte para manter o número crescente de atletas nos Jogos sob controle, a forma de lacrosse que foi adicionada para 2028 contará com seis jogadores em cada equipe, em vez da versão de dez atletas de cada lado, conhecida dos campeonatos mundiais e jogos universitários e do ensino médio. Não há motivo para pensar que a equipe Haudenosaunee não seria uma concorrente.

Se ela chegar lá.