Tatiana Weston-Webb conquista medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos

Tatiana Weston-Webb conquistou, nesta segunda-feira (30), uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A surfista brasileira teve uma final difícil contra a canadense Sanoa Dempfle-Olin, mas conseguiu a virada nos minutos derradeiros da bateria e triunfou.

Em sua última onda, a gaúcha de 27 anos alcançou a nota 7,33, Na soma de seus dois maiores números, ficou com 12,33. Dempfe-Olin teve 10,13 e teve de se contentar com o segundo lugar no Chile.

"No ano que vem, temos as Olimpíadas. E [a onda] será uma esquerda grande igual a esta. Então, foi um bom treino para o ano que vem. É uma honra sempre estar do lado do meu time representando o Brasil e batalhando, ao lado dele, por mais conquistas", afirmou.

Disputado em Viña del Mar, o surfe rendeu ao Brasil outras três medalhas no Pan, todas de prata. Chloe Calmon (longboard feminino), Aline Adisaka (standup feminino) e Luiz Diniz (standup masculino) perderam suas finais e ficaram em segundo lugar.

Já Izabela Rodrigues, do lançamento de disco, foi ouro. A paulista de 27 anos obteve 59,63 m em sua melhor tentativa e foi seguida por outra brasileira, Andressa Morais, que registrou 59,29 m e levou a prata.

Houve triunfo também no judô. Samanta Soares, 30, venceu a porto-riquenha Sairy Colon na decisão da categoria dos 78 kg, com um waza-ari. Rafael Macedo (90 kg) foi medalha de prata. Kayo Santos (100 kg), Beatriz Souza (78 kg) e Rafael Silva (100 kg) levaram bronze.