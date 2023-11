Clubes da Liga fecham acordo de R$ 2,6 bilhões para vender 20% dos direitos de transmissão

São Paulo

Os 25 clubes que formam o grupo Liga Forte União concluíram na terça-feira (31) um acordo definitivo com o grupo de investidores liderado pela gestora LCP (Life Capital Partners) para receber R$ 2,6 bilhões ao longo dos próximos 18 meses, em troca de 20% dos direitos comerciais do bloco por 50 anos, a partir de 2025.

Ao longo dos últimos meses, os principais clubes do futebol brasileiro das séries A e B do Campeonato Brasileiro se reuniram em dois grandes grupos –a Liga Forte União, resultado da fusão entre os grupos LFF (Liga Forte Futebol) e Grupo União, e a Libra– para negociar os direitos de transmissão de suas partidas a partir de 2025.

Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Internacional estão entre os clubes que disputam a primeira divisão que fazem parte da Liga Forte União, que conta com a assessoria da XP. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo, por sua vez, estão entre os times da Libra, que conta com o apoio do BTG Pactual.

Keno, do Fluminense, e Marlon Freitas, do Botafogo, disputam bola em jogo do Campeonato Brasileiro no Maracanã, no Rio de Janeiro - Ricardo Moraes - 8.out.2023/Reuters

No dia 23 de outubro, a Globo, atual detentora dos direitos de transmissão do torneio nacional, ofereceu R$ 2 bilhões para ter os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025.

O valor seria pago pela emissora carioca para as duas ligas, a Libra e a Liga Forte, caso elas decidam em uma negociação conjunta. A proposta, porém, só será mantida se a Libra e a Forte Futebol chegarem a um entendimento para a divisão do dinheiro. Caso isso não aconteça, a Globo vai negociar separadamente com as duas.

Presidente do Fortaleza e agora também da Liga Forte União, Marcelo Paz afirmou que o acordo fechado com a LCP representa um passo importante para a evolução do futebol nacional nos próximos anos.

"A Liga Forte União tem como objetivo colaborar para o bem do futebol brasileiro, é o grande alicerce para explorarmos todo o potencial técnico e de mercado do futebol", afirmou Paz.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt destacou a importância do acordo para equilibrar as contas dos clubes. "Esse investimento, associado à negociação coletiva dos direitos, será fundamental para a reorganização financeira dos clubes e para a possibilidade de investimentos em infraestrutura que fortalecerão o futebol brasileiro", afirmou.

Carlos Gamboa, fundador e membro do conselho da LCP, afirmou que as condições para o crescimento do futebol brasileiro estão presentes no acordo firmado nesta terça-feira. "O próximo passo agora é buscar a união de todos os clubes para que o futebol brasileiro possa ter uma liga unificada e possa ocupar o espaço do seu potencial no cenário global", acrescentou o executivo.

Confira os 25 clubes da Liga Forte União que assinaram o acordo com a LCP

América SAF

Athletico

Atlético-GO

Avaí

SAF Botafogo

Ceará

Chapecoense

Coritiba SAF

CRB

Criciúma

Cruzeiro SAF

CSA

Cuiabá

Figueirense SAF

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Operário

Sport

Tombense

Vasco da Gama SAF

Vila Nova