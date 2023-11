De virada, Brasil perde para a Colômbia em noite inspirada de Luis Díaz

São Paulo

O Brasil perdeu para a Colômbia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (16) jogando na casa do adversário e engatou a segunda derrota seguida nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Na rodada anterior, a seleção já havia perdido por 2 a 0 para o Uruguai, em jogo marcado por grave lesão sofrida pelo atacante Neymar.

Autor dos dois gols colombianos, o grande destaque do jogo foi o atacante Luis Díaz, que defende o Liverpool, da Inglaterra. O atacante do clube inglês sofreu nos últimos dias com o sequestro do pai, Luis Manuel Diaz, que ficou 12 dias mantido em cativeiro pelo grupo guerrilheiro ELN (Exército de Libertação Nacional). Ele foi libertado no último dia 9 e, presente no estádio Metropolitano, em Barranquilla, comemorou efusivamente os gols anotados pelo filho contra o Brasil.

Foi a primeira vez que a Colômbia venceu a seleção brasileira em jogo classificatório para a Copa e também a primeira vez que o Brasil sofreu duas derrotas seguidas em partidas válidas pelas Eliminatórias.

Atacante Luis Días, da Colômbia, conduz a bola seguido pelo lateral Renan Lodi, do Brasil, durante partida pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 - Juan Barreto - 16.nov.2023/AFP

Na partida desta quinta, pela 5ª rodada das eliminatórias sul-americanas, o Brasil chegou a sair na frente. O gol brasileiro saiu logo aos 3 minutos de jogo, dos pés do atacante Gabriel Martinelli. De azul, o Brasil abriu o placar após boa jogada de Vinicius Junior, que conduziu a bola com velocidade pela meia esquerda em direção à área colombiana, tocou para Martinelli, que devolveu de calcanhar e recebeu de volta na entrada da área, para, caído, bater rasteiro e vencer o goleiro Vargas. Foi o primeiro gol do jogador do Arsenal, da Inglaterra, com a camisa da seleção.

O técnico Fernando Diniz não pôde contar com jogadores importantes na partida contra os colombianos, como Neymar e Casemiro, lesionados. Mas mandou a campo uma formação bastante ofensiva, com quatro atacantes: Vinicius Junior, Martinelli, Rodrygo e Raphinha.

Sem o atacante do Al Hilal, principal jogador de criação da seleção, os homens de frente voltavam constantemente até o meio de campo para buscar a bola e iniciar as jogadas de ataque, em uma partida apagada dos volantes André e Bruno Guimarães.

Aos 26 minutos da etapa inicial, o atacante Vinicius Junior, que vinha sendo o destaque da seleção brasileira na partida, sentiu uma lesão na perna esquerda e foi substituído por João Pedro, do inglês Brighton, que não conseguiu manter o protagonismo.

Do lado colombiano, o atacante Luis Díaz e o meia James Rodriguez foram os responsáveis pela construção das principais jogadas de perigo, com o time da casa exercendo maior pressão durante boa parte do primeiro tempo, mas parando em boas defesas do goleiro Alisson.

Na volta para o segundo tempo, a Colômbia voltou mais ofensiva, com a entrada do atacante Sinisterra no lugar do volante Uribe. O time da casa manteve a pressão e chegou algumas vezes ao gol brasileiro, até que, aos 30 minutos, conseguiu vazar o goleiro Alisson. Recebendo cruzamento vindo da esquerda, Luis Díaz acertou uma cabeçada cruzada da entrada da pequena área e venceu o goleiro brasileiro e companheiro de Liverpool.

Logo na sequência, aos 33, Dias voltou a marcar, novamente de cabeça, em disputa na área brasileira contra o zagueiro Emerson Royal, destaque negativo da seleção na partida contra a Colômbia.

Pelo Brasil, Rodrygo, que herdou a camisa 10 na ausência de Neymar, foi o principal articulador das jogadas na segunda etapa. Ao ser substituído aos 20 minutos da etapa final pelo atacante Paulinho, do Atlético-MG, o Brasil caiu de rendimento e teve dificuldades para chegar novamente ao gol adversário. O jovem Endrick chegou a entrar no lugar do atacante Raphinha, mas também não conseguiu criar jogadas de perigo.

Com a derrota, a seleção caiu da terceira para a quinta posição na classificação das eliminatórias, estacionando nos sete pontos. No próximo compromisso, a formação comandada por Diniz chega pressionada para pegar a atual campeã mundial Argentina, do craque Lionel Messi, na terça-feira, dia 21, no Maracanã. Jogando em Buenos Aires nesta quinta, a seleção argentina, líder nas classificatórias sul-americanas, perdeu por 2 a 0 para o Uruguai.