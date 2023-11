São Paulo

Multiplicam-se nas redes sociais relatos de que haveria uma espécie de surto coletivo no Rio de Janeiro de torcedores do Botafogo após o clube engatar uma série impressionante de derrotas e correr o risco de perder um título em que chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Um vexame digno das coisas que só acontecem com o Botafogo.

Tchê Tchê tenta conduzir a bola em nova derrota do Botafogo - Ricardo Moraes-9.nov.23/Reuters

É compreensível a frustração. Desde o título brasileiro de 1995, o clube não ganhou mais nada relevante. Os tempos de glória da era Garrincha, então, estão ainda mais distantes.

Há histórias recentes parecidas, como a do São Paulo em 2020 e a do Arsenal neste ano. Mas ambos abriram apenas sete pontos na frente. Há outros exemplos no futebol inglês, como o Manchester United de 2012, que tinha oito pontos a mais, e o do Newcastle em 1996, com 11 pontos de sobra.

A vantagem do Botafogo era astronômica. O alvinegro carioca fez o melhor primeiro turno da história do Brasileirão, com o maior número de vitórias (15), melhor defesa (11 gols), melhor ataque (35), entre outras estatísticas excepcionais.

O futebol é um esporte conhecido por mexer com os estados mais profundos da alma, capaz de apaziguar, pelo menos por um dia, até nações em guerra civil, como no Jogo da Paz da seleção brasileira no Haiti, em 2004.

A paixão incondicional por um clube é uma das coisas mais bonitas que o esporte proporciona. Alguns levam isso tão a sério que viram criminosos que matam e morrem, e sequer podem ser chamados de torcedores.

Por isso preocupa que o verdadeiro torcedor botafoguense esteja passando por essa pane mental. Curiosamente eles estariam melhores se o clube tivesse sido o Botafogo de sempre, numa posição intermediária na tabela. Não há quebra de expectativa para os fãs do Íbis, o pior time do mundo.

Há pouca coisa que o botafoguense pode fazer para mudar. O apoio da torcida nos jogos é importante, mas está longe de ser determinante para uma vitória. A imprevisibilidade e aleatoriedade do jogo, somados com a administração de um clube e o treinamento do time, são fatores talvez mais cruciais.

A saúde mental é considerada um dos assuntos mais importantes do século 21 pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Por isso, não dá para deixarmos a nossa por conta e risco de algo tão absurdamente fora de controle como o futebol.

Se você, amigo botafoguense, não está bem, tente ficar longe das redes sociais nesses dias. Os algoritmos já sabem que você se interessa por futebol e pelo Botafogo, e irão te mostrar conteúdos que o deixarão ainda mais ansioso e irritado.

A torcida do Botafogo, uma das mais apaixonadas desse país, merece ser feliz.