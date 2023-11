São Paulo

Poucas vezes a expressão "há coisas que só acontecem ao Botafogo" foi tão verdadeira quanto neste Brasileirão 2023.

O clube fazia uma campanha impecável no primeiro turno, e chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado.

O título nacional, que não vem desde 1995, parecia certo, tanto que o então técnico interino Caçapa chegou a dizer em julho que já estava "dando cheirinho, sim".

Mas há coisas que só acontecem ao Botafogo, como a épica virada de 4 a 3 do Palmeiras na semana passada.

O jogador Raphael Veiga, Palmeiras, disputa bola com jogador do Botafogo durante partida válida pela trigésima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Nilton Santos. - Cesar Greco/Palmeiras

A vantagem de 13 pontos derreteu, e hoje o time tem os mesmos 59 pontos do Palmeiras —com dois jogos a menos, porém.

As derrotas do Palmeiras para o Flamengo e do Bragantino para o São Paulo na noite desta quarta-feira (8) deram um respiro ao sofrimento do alvinegro carioca.

Na noite desta quinta-feira (9) o Botafogo recebe o Grêmio em São Januário, e tem a chance de voltar a dar alegria ao torcedor.

Nas redes sociais nos últimos dias, no entanto, a dor botafoguense está evidenciada em muitos tuítes.

Botafogo de Schrödinger.

Como diria o Choque de Cultura, "3 a 0, placar perigoso".

O Ministério da Saúde adverte: torcer para o Botafogo pode causar impotência sexual.

Botafogo: em crise há 51 anos.

O ditado é verdadeiro e boto fé.

Há coisas que só acontecem ao Botafogo, mas tomar de 9 a 0 já é demais.

As derrotas de Palmeiras e Bragantino foram um sinal ao clube carioca.

O torcedor do Botafogo passa por uma tortura psicológica.

O futebol é um escape, mas muitas vezes pode causar frustração.

A torcedora tem razão: se está fazendo mal, afaste-se.

Fica o apelo.

Meme da Nazaré fazendo contas.

Angústia irreversível.

Torcedor apático.

É pedir muito?

