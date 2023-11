Ingressos para Brasil e Argentina, no Maracanã, começam a ser vendidos

São Paulo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) abriu na noite desta terça-feira (14) a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Argentina, no próximo dia 21, às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo poderá ser o último oficial de Lionel Messi em solo brasileiro.

De acordo com a entidade, cerca de 69 mil ingressos serão colocados à venda. Os bilhetes poderão ser adquiridos pelo site da Eleven Tickets. Às 19h25, quando a reportagem acessou o site, a posição na fila de espera era 52.043.

A página também apresentava a seguinte mensagem: "No momento, estamos recebendo muitos acessos para a compra de ingressos para este evento. Assim que possível, você será redirecionado automaticamente para continuar sua compra. Mantenha-se conectado. Obrigado pela compreensão!".

Lionel Messi durante a final da Copa América de 2021, entre Brasil e Argentina, no Maracanã - Ronny Santos - 11.jul.21/Folhapress

Valor dos ingressos

Inteira/Meia

CAT 3 - Sul R$ 200 / R$ 100

CAT 3 - Norte R$ 200 / R$ 100

CAT 2 - Leste R$ 400 / R$ 200

CAT 1 - Leste R$ 600 / R$ 300

CAT 1 - Oeste R$ 600 / R$ 300

As formas de pagamento são via PIX ou cartão de crédito. O limite de compra é de até três bilhetes por CPF. O ingresso será apenas físico e é necessária a troca do voucher adquirido no site a partir do próximo sábado (18), das 10h às 18h.

Os vouchers poderão ser trocados no Maracanã e em São Januário.

A CBF pretendia colocar os ingressos à venda com maior antecedência, porém a demora para assinar um contrato com o consórcio que administra o Maracanã acabou travando a comercialização.

Em meio à demora, a entidade emitiu um alerta na segunda-feira (13) sobre um site falso que estaria negociando ingressos.

Em nota, a CBF afirmou que "irá tomar as providências cabíveis e acionar a área jurídica para conter a fraude contra o torcedor."

Onde assistir Brasil x Argentina

A partida entre brasileiros e argentinos terá transmissão pela TV Globo e pelo Sportv.

O confronto será válido pela sexta rodada das Eliminatórias, lideradas até o momento pela Argentina, com 12 pontos. O Brasil está em terceiro, com sete pontos, empatado com o Uruguai, o vice-líder, e a Venezuela, na quarta colocação.

Aos 36 anos, Messi, um dos principais responsáveis pela boa campanha da Argentina, ainda não definiu até quando vai defender seu país, mas já declarou que este será seu último ciclo de Copa do Mundo. Desta forma, o jogo do próximo dia 21 poderá ser o último dele em uma partida oficial atuando no Brasil.