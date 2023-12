Brasileiro do Botafogo-SP concorre ao prêmio Puskás, de gol mais bonito; veja os gols

São Paulo

Além de divulgar os finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) também revelou nesta quinta-feira (14) os finalistas do prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito. O prêmio leva o nome do atacante húngaro Ferenc Puskás, famoso por suas finalizações certeiras, e é definido por meio de uma votação feita pelos torcedores no site da Fifa e por um painel de especialistas.

O volante Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, é um dos postulantes. Ele marcou um golaço de bicicleta de fora da área, encobrindo o goleiro do Novorizontino, em partida em junho de 2023 no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro que terminou com a vitória do time de Ribeirão Preto por 1 a 0.

Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, acerta chute de bicicleta contra o Novorizontino pela Série do Campeonato Brasileiro - Youtube

"Depois do jogo assisti novamente ao vídeo do gol e só então percebi o que tinha feito. Meu irmão e eu nos entreolhamos, e eu disse: ‘Mano, eu fiz isso?’", declarou o jogador.

Também está na disputa de gol mais bonito o paraguaio Júlio Enciso, do inglês Brighton, que acertou um belo chute de fora da área em partida contra o Manchester City pela Premier League em 24 de maio, no Falmer Stadium, em Brighton, que terminou empatada (1 a 1).

"Minha mãe estava nesse jogo, foi para ela minha comemoração. No meu país esse gol está passando na TV, é a realização de um sonho", afirmou Enciso, de apenas 19 anos.

Encerra o trio de finalistas ao prêmio Puskás o português Nuno Santos, do Sporting. Durante partida contra o Boavista pela primeira divisão do Campeonato Português no estádio José Alvalade, em Lisboa, Santos acertou um improvável chute de trivela de antes da marca do pênalti. A partida terminou com uma vitória folgada de 3 a 0 do Sporting. "É treino. Estou acostumado a fazer isso", disse o jogador.

O período considerado para avaliar os tentos mais belos da temporada foi de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. O vencedor será anunciado em 15 de janeiro de 2024, em Londres.

Dois brasileiros já foram premiados com o Puskás. Neymar, em 2011, que marcou um golaço em jogo antológico contra o Flamengo na Vila Belmiro, que terminou com a vitória por 5 a 4 dos visitantes, e que contou com uma atuação de gala de Ronaldinho Gaúcho.

Em 2015, Wendell Lira ficou com a premiação, ao receber dentro da área e acertar um difícil voleio para abrir o placar pelo Goianésia em partida contra o Atlético Goianiense pelo estadual.