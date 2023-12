Contrato bilionário de estrela japonesa do beisebol quebra recordes no esporte

The New York Times

Jogadores de beisebol japoneses são ensinados a manter um perfil discreto e deixar suas performances falarem por si. No entanto, por mais de uma década, Shohei Ohtani tem estado disposto a causar impacto.

No ensino médio, ele queria se tornar o primeiro jogador japonês a ir direto para as grandes ligas. Quando estreou como profissional no Japão, ele insistiu em jogar no campo e arremessar, algo raramente feito. Ele continuou a façanha depois de se juntar aos Los Angeles Angels há seis temporadas, ganhando dois prêmios de MVP (melhor jogador da temporada), bem como os apelidos Shotime e Babe Ruth do Japão.

Agora, Ohtani, 29 anos, quebrou outra barreira, assinando um contrato recorde de dez anos e US$ 700 milhões (R$ 3,46 bilhões) para jogar pelos Los Angeles Dodgers. O acordo, anunciado no sábado (9), foi tão impressionante quanto seus home runs e sua bola rápida ardente: mais de US$ 275 milhões (R$ 1,35 bilhão) acima do que seu companheiro de equipe dos Angels, Mike Trout, recebeu em 2019; e US$ 10 milhões (R$ 49,4 milhões) a mais por ano do que Damian Lillard, do Milwaukee Bucks da NBA, que tinha o maior salário anual nos esportes profissionais americanos. Também supera os US$ 50 milhões (R$ 247,2 milhões) a US$ 60 milhões (R$ 296,6 milhões) que a estrela do futebol argentino Lionel Messi está ganhando a cada ano para jogar pelo Inter Miami da Major League Soccer.

Shohei Ohtani arremessa bola durante partida entre o Los Angeles Angels e o Cincinnati Reds no Angel Stadium em Anaheim, na Califórnia - Ronald Martinez - 23.ago.23/Getty Images via AFP

O contrato de Ohtani destaca a economia muitas vezes confusa do beisebol e dos esportes profissionais de forma mais ampla, em que as empresas gastam centenas de milhões, até bilhões, de dólares para vincular seus negócios a jogadores e equipes cujo sucesso pode ser efêmero.

Jogadores japoneses, de Hideo Nomo a Ichiro Suzuki e Hideki Matsui, provaram ser contratações rentáveis. Mas o pagamento recorde de Ohtani é algo completamente diferente. É uma evidência de que os jogadores japoneses não são apenas muito bons, mas estão entre os melhores —e mais populares— em um jogo cada vez mais internacional.

"O número de jogadores japoneses vindo para os Estados Unidos tem aumentado, mas isso leva o jogo a um nível completamente diferente", disse Vince Gennaro, que foi consultor de várias equipes da liga principal e agora dirige os programas de negócios esportivos na Universidade de Nova York.

Ohtani não é o único astro japonês cobiçado nesta temporada. Yoshinobu Yamamoto, de 25 anos, tem sido o melhor arremessador do beisebol japonês nas últimas três temporadas e está sendo cortejado pelos New York Yankees, New York Mets e outros clubes. Shota Imanaga, que arremessou contra a equipe dos Estados Unidos no World Baseball Classic, e Yuki Matsui, do Rakuten Golden Eagles, são outros dois arremessadores canhotos também no mercado.

Mas as equipes que avaliam os talentos japoneses enfrentam os mesmos desafios que enfrentam com jogadores americanos, porque administrar uma equipe esportiva profissional não é como administrar uma companhia aérea ou um supermercado. Oferta e demanda, lucros e perdas são alvos móveis, não posições fixas. O valor do contrato de um jogador muitas vezes é baseado em uma mistura de estatísticas combinadas com palpites de que seu sucesso continuará sem impedimentos por idade, lesões ou má sorte.

Embora promovido como um jogador de grande habilidade em duas posições diferentes no beisebol, é improvável que Ohtani arremesse em 2024 por causa de uma lesão no cotovelo que sofreu na última temporada. Ele ainda é um rebatedor formidável, é claro, mas sua reputação vem de sua habilidade tanto no bastão quanto no montinho.

Leia também Medalha inédita do Brasil no beisebol tem equipe com mescla entre amadores e profissionais

Os Dodgers, que estão pagando a Ohtani o equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto) de uma pequena nação do Pacífico, recuperarão apenas uma fração do que estão pagando a ele. Os Dodgers lideraram a liga em termos de público em dez das últimas 11 temporadas, então há um número limitado de ingressos a mais que eles podem vender. Aumentar os preços dos ingressos também é complicado porque pode afastar os fãs comuns.

Empresas japonesas, sem dúvida cientes de que os jogos de Ohtani serão transmitidos ao vivo no Japão, correrão para comprar placas de sinalização no Dodger Stadium. Quanto mais elas podem estar dispostas a pagar do que uma empresa americana é incerto. Os Dodgers mantêm toda a receita da venda de camisetas, bonés e outros produtos em seu mercado interno, mas as vendas de produtos vendidos em outros lugares devem ser compartilhadas com todas as 30 equipes da MLB.

E embora os Dodgers já tenham um acordo de televisão local muito lucrativo, a liga controla os acordos de mídia nacionais e internacionais, incluindo aquele que permite que os jogos sejam exibidos no Japão.

Ainda assim, as conquistas de Ohtani são inegáveis, especialmente em seu país natal. O beisebol tem sido o esporte nacional no Japão há mais de um século, e durante a maior parte desse tempo, os japoneses usaram o jogo para se medir em relação aos Estados Unidos. Por décadas, equipes americanas lideradas por Ruth e muitos outros demoliram seus anfitriões. Mas ao longo do tempo, a competição se equilibrou.

Mesmo quando os jogadores japoneses tiveram sucesso nas grandes ligas, no entanto, os céticos encontraram motivos para serem críticos. Nomo se juntou aos Dodgers como arremessador em 1995 e foi votado como novato do ano, mas os cínicos disseram que ele teve sucesso porque tinha um movimento de arremesso não convencional. Quando Suzuki estabeleceu um recorde das grandes ligas em 2004 com 262 rebatidas em uma temporada, os críticos disseram que ele o fez principalmente acertando bolas rasteiras e rebatidas de linha. Hideki Matsui era um grande rebatedor no Japão, mas acabou sendo um rebatedor de potência comum nos Yankees.

Ohtani, no entanto, está vencendo os americanos em seus próprios termos. "Ele pode rebater um home run a 1150 metros e lançar uma bola a 160 km por hora, e ele é maior e mais forte do que a maioria dos americanos", disse Robert Whiting, que escreveu vários livros sobre beisebol no Japão, incluindo "You Gotta Have Wa".

O contrato de Ohtani à la Ruth talvez nunca tivesse sido assinado se Nomo, Hideki Irabu e Alfonso Soriano não tivessem desafiado as restrições japonesas sobre a movimentação de jogadores na década de 1990. Nomo, por exemplo, se aposentou do beisebol japonês para poder assinar com os Dodgers, enquanto Irabu resistiu quando seu antigo time, o Chiba Lotte Marines, fez um acordo para enviá-lo para o San Diego Padres. Irabu foi posteriormente enviado para os Yankees, seu destino preferido. Alguns anos depois, Soriano, que havia sido recrutado como adolescente pelo Hiroshima Carp, seguiu o mesmo caminho.

"O verdadeiro crédito pelo crescimento do mercado japonês nos EUA pertence a Nomo, Irabu e Soriano", disse Gene Orza, advogado de longa data da associação de jogadores da MLB. "Esses três romperam a barreira. Ohtani realmente deve isso a eles."

E mesmo que os Dodgers não recuperem seu dinheiro diretamente com Ohtani, eles podem estar jogando um jogo de longo prazo. Eles chegaram aos playoffs 11 anos consecutivos, mas conquistaram apenas um título da World Series. Ao unir Ohtani a Freddie Freeman e Mookie Betts —dois outros ex-MVPs— além de uma excelente equipe de arremessadores, os Dodgers podem se tornar a equipe dominante da década.

Isso está muito distante dos Angels, que nunca chegaram aos playoffs ou sequer tiveram um recorde de vitórias durante as seis temporadas de Ohtani com a equipe.

"Se os Dodgers ganharem duas ou três World Series nos próximos seis, sete anos", disse Gennaro, "Ohtani será o rosto da franquia e uma geração inteira de fãs seguirá a equipe por anos."