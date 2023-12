Venda do Dallas Mavericks, da NBA, reflete a crescente ligação entre esporte e o mercado de apostas

Las Vegas | The New York Times

Por anos, organizações esportivas profissionais, incluindo a National Basketball Association e a Major League Baseball, proibiram empresas de bebidas alcoólicas de comprar publicidade em locais em estádios e arenas que pudessem ser vistos na televisão, em deferência aos esforços para combater a condução sob efeito de álcool.

Mas em 2009, durante a pior recessão desde a Grande Depressão, essas mesmas ligas se viram lutando por dinheiro, já que seus maiores patrocinadores —montadoras de automóveis, bancos e outros— reduziram o marketing. De repente, eles começaram a assinar contratos multimilionários com empresas que fabricavam rum, tequila, vodka e outras bebidas alcoólicas, e a publicidade era exibida para todos verem.

Foi um sinal de como as justificativas podem mudar da noite para o dia, especialmente quando há dinheiro envolvido. O mundo dos esportes foi lembrado disso na semana passada, quando Miriam Adelson e sua trust venderam US$ 2 bilhões (R$ 9,8 bilhões) em ações da Sands Corp., uma operadora de cassino, para comprar uma equipe esportiva profissional, que acabou sendo o Dallas Mavericks. (A compra ainda precisa ser aprovada pelo conselho de governadores da liga antes de se tornar oficial.)

Luka Doncic, do Dallas Mavericks, faz arremesso durante partida contra o Los Angeles Clippers, na Crypto.com Arena, em Los Angeles - Gary A. Vasquez - 25.nov.2023/USA Today Sports via Reuters

"As famílias Adelson e Dumont têm a honra de ter a oportunidade de serem guardiãs desta grande franquia", disseram em comunicado.

Por décadas, a maioria das principais ligas profissionais manteve o mundo dos jogos de azar à distância. Eles proibiram jogadores, árbitros e proprietários de apostar em esportes para isolar os resultados do jogo de qualquer suspeita de irregularidade, uma postura que remonta a pelo menos um século atrás, quando do famoso escândalo envolvendo o Black Sox, em 1919.

Algumas ligas também proibiam os proprietários de possuírem participações em cassinos. Em um caso, Dan Rooney, o proprietário principal do Pittsburgh Steelers, da National Football League, teve que comprar a participação de seus irmãos na equipe porque eles possuíam hipódromos em Nova York e na Flórida. A NBA não tinha tal regra e teve proprietários com vínculos com cassinos, incluindo Tilman Fertitta, o atual proprietário do Houston Rockets.

"Se as apostas forem permitidas livremente em eventos esportivos, incidentes normais do jogo, como passes ruins, quedas de bola, perda da posse e penalidades inevitavelmente alimentarão especulações, desconfiança e acusações de manipulação de resultados", disse o comissário da NFL, Roger Goodell, em 2012.

No entanto, em um momento em que as apostas esportivas —antes feitas apenas em mecas de cassinos como Las Vegas ou por meio de agiotas— foram legalizadas em dezenas de estados, a abordagem anterior das ligas parece antiquada. Embora restrições permaneçam para jogadores, árbitros e proprietários apostarem em seus próprios esportes, as apostas foram abraçadas pelo mundo esportivo.

Eles removeram restrições à publicidade de cassinos e casas de apostas em estádios e na televisão. Alguns estádios, incluindo o FedEx Field em Landover, Maryland, lar do Washington Commanders da NFL, têm casas de apostas internas. As empresas de apostas esportivas agora estampam seus nomes em placas de sinalização em estádios e compram comerciais de TV durante os jogos, incluindo o Super Bowl, com todo tipo de promoções para atrair novos clientes.

As ligas também mudaram de posição em relação a operar em Las Vegas, o lar das apostas esportivas, que por anos foi proibido. Agora, a National Hockey League, a Women's National Basketball Association e a NFL têm equipes na cidade. No mês passado, os proprietários da MLB aprovaram por unanimidade a saída dos A's de Oakland e a mudança para Las Vegas. A NBA, que realizou jogos All-Star, ligas de verão e um novo torneio na temporada em Las Vegas, poderá adicionar uma equipe de expansão na cidade nos próximos anos, o que daria a cada grande esporte profissional uma equipe em um local que as ligas antes evitavam.

"As ligas estão constantemente reavaliando seus negócios à medida que as leis mudam, os costumes sociais mudam e diferentes empresas e categorias se tornam maiores", disse Marc Ganis, consultor de várias equipes e ligas. "Isso inclui a análise das regras de propriedade, patrocínios e publicidade."

A aceitação da NFL por Las Vegas talvez tenha sido a mais surpreendente, dada a reputação conservadora da liga. Os Raiders receberam aprovação para se mudar para a cidade em 2017. A liga realizou o Pro Bowl e o draft universitário por lá. E em fevereiro, o evento principal da liga —o Super Bowl— será disputado em Las Vegas, removendo talvez o último vestígio de qualquer distância entre ela e a cidade.

A reavaliação das ligas tem sido tanto prática quanto estratégica. A maior mudança ocorreu em 2018, depois que a Suprema Corte decidiu que uma lei que proibia apostas esportivas na maior parte do país era inconstitucional. Dezenas de estados rapidamente aprovaram a legalização das apostas esportivas, superando em muito o valor gasto em Las Vegas. A NFL agora permite que os proprietários tenham participações em cassinos que não possuem apostas esportivas, embora restrinja os proprietários de terem mais de 5% de participação em cassinos que permitem apostas esportivas.

"Las Vegas é aceitável não tanto por nossa causa, mas porque as apostas estão quase em todos os lugares agora", disse Michael Green, historiador da Universidade de Nevada, Las Vegas. "A Strip é tão legítima quanto qualquer grande negócio."

Ao mesmo tempo, a imagem de Las Vegas como um oásis no deserto com cassinos e casas noturnas sob o controle da máfia mudou drasticamente na década de 1990, quando a Strip se transformou em um parque temático urbano onde os pais podiam levar seus filhos. Muitos visitantes vêm agora tanto para ver shows, como U2 na Sphere ou a última extravagância do Cirque du Soleil, quanto para visitar os cassinos.

E embora Las Vegas seja relativamente pequena, com uma população de cerca de 2,5 milhões na região, ela tem conseguido sustentar equipes como os Raiders e os Golden Knights da NHL porque a cidade é um destino o ano todo, atraindo cerca de 40 milhões de turistas anualmente.

"Há um novo público sendo exposto às apostas esportivas ao visitar Las Vegas", disse Jay Kornegay, vice-presidente de operações de corridas e livros esportivos da Westgate Resorts.

Green observou que o Smith Center for the Performing Arts e o Mob Museum, ambos inaugurados em 2012, também deram à cidade uma medida de sofisticação que ela não tinha. Ele lembrou como, há apenas 20 anos, a NFL impediu Las Vegas de comprar anúncios durante o Super Bowl, uma decisão que agora parece antiquada.

"Lembre-me", ele disse, "onde será o próximo Super Bowl?"