Veja os estádios que vão sediar partidas da Copa América nos EUA em 2024

São Paulo

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou quais serão as 14 cidades nos Estados Unidos, e os respectivos estádios, que receberão partidas da Copa América em 2024.

Em novembro, já haviam sido divulgados os estádios que receberão a abertura e o encerramento do torneio, que será realizado entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

A competição contará com 16 seleções no total, sendo dez da Conmebol (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e seis da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, que vai receber a final da Copa América de 2024 - Jasen Vinlove - 29.out.2023/USA Today Sports via Reuters

As equipes da Concacaf se classificam através da Liga das Nações Concacaf 2023/24. Estados Unidos, Jamaica, México e Panamá já estão garantidos. As seleções que vão preencher as duas vagas restantes sairão de confrontos entre Canadá e Trinidad e Tobago e Costa Rica e Honduras.

Cabeça de chave do grupo D, o Brasil vai fazer sua estreia no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, no dia 24 de junho. O segundo jogo da equipe será no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada. A seleção encerra sua participação na fase de grupos no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O sorteio dos grupos está previsto para a próxima quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília).

Atual campeã mundial, a Argentina, do craque Lionel Messi, defende o título conquistado em 2021, no Maracanã, com uma vitória de 1 a 0 em cima do Brasil.

Veja abaixo os 14 estádios que vão receber partidas da Copa América em 2024.

A fase de grupos será disputada de 20 de junho a 2 de julho, as quartas de final, de 4 a 6 de julho, e as semifinais, nos dias 9 e 10 de julho. O jogo que definirá o terceiro lugar será dia 13 de julho e a final está marcada para 14 de julho.