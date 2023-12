Polícia investiga sumiço de Marcelinho Carioca; dois são detidos por suspeita de envolvimento

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga o sumiço do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. O atleta está desaparecido desde o domingo (17).

O carro do ex-atleta foi encontrado abandonado na rua Jacareí, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (18).

Perto dali, policiais militares prenderam dois homens suspeitos de envolvimento no sumiço do ex-jogador. Segundo a Polícia Civil, ambos teriam recebido transferências bancárias que partiram da conta de Marcelinho Carioca.

O ex-jogador foi visto pela última vez ao participar de um evento na tarde de domingo (17) na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.

Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians - marcelinhocariocaofici no Instagram

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a ocorrência está sendo registrada como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos, segundo a SSP.

Nascido em 31 de dezembro de 1971 no Rio de Janeiro, Marcelinho Carioca estreou profissionalmente pelo time do Flamengo no final dos anos 1980, onde chegou a atuar entrando no lugar do ídolo Zico.

Nos anos 1990, foi negociado com o Corinthians, se tornando um dos principais jogadores do time. Recebeu o apelido de "pé de anjo" pelos gols precisos de falta, e é o quinto maior artilheiro da equipe, com 266 gols em 433 jogos.

Entre os principais títulos conquistados pelo ex-jogador na equipe paulista, estão o Mundial de Clubes da Fifa, em 2000, duas vezes o Campeonato Brasileiro (1998 e 1999) e quatro vezes o Paulista (1995, 1997, 1999 e 2001).

O meia também atuou por Santos e Vasco entre os grandes times do Brasil. No exterior, jogou no Valencia, da Espanha, e no Gamba Osaka, do Japão.

Após pendurar as chuteiras, Marcelinho Carioca estudou jornalismo nas Faculdades Integradas Rio Branco, onde se formou em 2017. Ele chegou a atuar como comentarista na Bandeirantes.

O ex-jogador também se aventurou na carreira política. Tentou se eleger deputado federal em 2010 pelo PSB, a deputado estadual pelo PT em 2014, e a vereador pelo PRB em 2016, mas não foi eleito em nenhuma ocasião. Assumiu por cerca de um mês o cargo de deputado federal, em 2015, ao ocupar a vaga deixada por Márcio França, eleito vice-governador de São Paulo.

Marcelinho Carioca atuou por cerca de dois anos como secretário de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba. Ele assumiu o cargo em dezembro de 2020, indicado pelo prefeito do município, o delegado Eduardo Boigues (PP). Ele ficou no posto até janeiro deste ano, quando foi exonerado.

Em suas redes sociais, o prefeito disse acreditar que o ex-jogador tenha sido vítima de um sequestro-relâmpago.

Falcão levanta suspeita sobre troca de mensagem com Marcelinho

Nas redes sociais, a última postagem de Marcelinho foi publicada no sábado (16), em um vídeo no qual ele aparece ao lado do cantor Thiaguinho, nos bastidores do show que o músico realizou no estádio do Corinthians.

Na publicação, os dois trocam palavras de carinho um pelo outro. Não é possível precisar o horário exato da postagem. Após a notícia do desaparecimento do ex-jogador, torcedores tem publicado mensagens de preocupação com o ídolo nos comentários do vídeo.

Nesta segunda-feira (18), o ex-jogador de futsal Falcão levantou uma suspeita sobre uma suposta troca de mensagens com Marcelinho no Instagram. Em um print exibido por Falcão, ao questionar o ídolo corintiano se ele estava bem, Falcão estranhou a resposta curta do amigo, que dizia apenas "Graças a Deus".

"Na mensagem em questão, ontem, às 16h30, eu tenho certeza que não foi ele que respondeu! Ele sempre faz festa, manda áudio, vídeo! Que tudo se resolva, ídolo! Que essa informação possa ajudar em algo! Que ele volte para nós o quanto antes", escreveu Falcão nas redes sociais.